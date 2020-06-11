Suudi Arabistan'da mahsur çalışanlar Türkiye'ye dönüyor KORONAVİRÜS salgını nedeniyle çalışmak için gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelemeyen Hataylıların, bölge milletvekillerinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmelerin ardından kente dönmeleri için çalışmaların başladığı belirtildi.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle çalışmak için gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelemeyen Hataylıların, bölge milletvekillerinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmelerin ardından kente dönmeleri için çalışmaların başladığı belirtildi.

AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Şanverdi, Hüseyin Yayman, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek, koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen bölge halkından çalışanların sıkıntılarını aktardı. Milletvekili Şanverdi, "Koronavirüs nedeniyle yurt dışında mahsur kalan vatandaşlarımızın ülkemize dönmeleri için Dışişleri Bakanlığımız ile irtibat halinde olduk ve binlerce hemşerimizin memlekete kavuşmalarına vesile olduk. Bizlere ulaşan her vatandaşımızı dinleyip sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Başta Suudi Arabistan'da olmak üzere yurt dışında olup ülkeye dönmek isteyen vatandaşlarımızın durumlarını görüşmek ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı getirmek için süreç resmen başlatıldı" dedi.

UÇAK GÖNDERİLECEK

Dışişleri Bakanı Çavışoğlu ile yaptıkları görüşmenin ardından birkaç gün içerisinde Suudi Arabistan'a uçak gönderileceğini ve ülkede bulunan vatandaşların Hatay'a dönmelerinin sağlanacağını belirten Şanverdi, "İlerleyen günlerde ise diğer ülkelerdeki vatandaşlarımızın ülkeye dönmeleri için süreç işlemeye devam edecek. Yurt dışındaki hemşerilerimizin memleketlerine dönmeleri konusundaki hassasiyetlerinden ve yardımlarından dolayı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA