Suudi Arabistan, ABD'nin 'Kaşıkçı' raporunu reddetti

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın hasıraltı ettiği Biden döneminde paylaşılan Cemal Kaşıkçı cinayeti raporunu kesin bir dille reddetti. Bakanlık, "Kongre'e sunulan rapor, Krallığın önde gelenleri hakkında kötü niyetli ve yanlış sonuçlar içeriyor ve kabul edilemez" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD istihbaratı tarafından Kongre'ye sunulan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını verdiği belirtilen rapora tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, raporun Suudi Krallığının önde gelen isimleri hakkında 'kötü niyetli' ve 'yanlış sonuçlar' barındırdığı ve 'hiçbir şekilde kabul edilemez' olduğu kaydedildi.

ORTAKLIĞA VURGU YAPILDI

Açıklamada, "Böyle bir raporun, Krallığın bu iğrenç suçu kınadığı ve liderliğinin, bunun gelecekte tekrarlanmamasını sağlamak için gerekli adımları attığı bir zamanda yayınlanmış olması gerçekten üzücüdür" denildi.

Washington ile Riyad arasındaki ortaklığa vurgu yapılan açıklamada, "Krallık ve ABD arasındaki ortaklık, gelecekte tekrarlanmayacak sağlam temellere dayanan güçlü ve sağlam bir ortaklıktır" ifadelerine yer verildi.

YAPTIRIMLARA DA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Öte yandan Suudi yetkililere uygulanan yaptırımların reddedildiği ifade edilen açıklamada, "Krallık; liderliğini, egemenliğini ve yargı bağımsızlığını hedef alan her kararı reddetmektedir" diye kaydedildi.

Açıklamada, suça dahil olanların nihai mahkeme kararıyla cezalandırıldığı hatırlatılarak, Kaşıkçı ailesinin de kararı memnuiyetle karşıladığına dikkat çekildi.

TRUMP, KAŞIKÇI RAPORUNU HASIRALTI ETMİŞTİ

ABD 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında harekete geçiyor. Eski Başkan Donald Trump'ın 2019'da hasıraltı ettiği istihbarat raporunda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, "Kaşıkçı cinayetine onay verdiği" ve "muhtemelen cinayeti emrettiği" belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden rapor açıklanmadan saatler önce Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD'nin evrensel insan hakları ve hukukun üstünlüğüne verdiği önemin hatırlatıldığı" ifade edildi.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir heyet tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmış, cesedi ise tüm aramalara rağmen henüz bulunamamıştı. Prens Muhammed Bin Selman, 2019'daki bir açıklamasında "Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin sorumluluğunda olduğunu" kabul etmiş ancak cinayetten haberi olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Suudi Arabistan'da yargılanan beş kişi hakkında ölüm cezası verilmiş ancak bu daha sonra 20 yıl hapis cezasına çevrilmişti. Kaşıkçı'nın yazılarının yayımlandığı Washington Post gazetesi ise CIA'in raporunun, Veliaht Prens'in kardeşi olan ve cinayet işlenirken Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi olan Prens Halid Bin Selman'ın yaptığı bir telefon görüşmesine dayandığını yazmıştı.

Raporun yayımlanması, Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden düzenleme ve Suudilere karşı eski başkan Donald Trump'tan daha katı tutum alma politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Trump yönetimi, raporun yayımlanması yönündeki talepleri reddetmiş, Suudilerle işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Pric da, Cemal Kaşıkçı raporunun açıklanmasından sonra sorumlulara karşı gereken adımları atmaya hazır olacaklarını söyledi.