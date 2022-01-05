Süt Kardeşler filmi Türk sinema tarihinin en değerli yapımlarından biridir. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala hayranlıkla izlenen komedi filmlerindendir. Bir çok usta oyuncunun rol aldığı Süt Kardeşler filmi zaman zaman televizyon kanallarında yayınlanmadır. Özellikle yaşı genç olanlar ve filmi hiç izlememiş olanlar Süt Kardeşler filmiyle ilgili araştırmalar yapıyorlar. Peki Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerde çekildi? Süt Kardeşler filmi konusu ne oyuncuları kimler? detaylar haberimizde.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Süt Kardeşler filmi Erem Eğilmez yönetmenliğinde 1976 yılında beyazperdeye çıktı. Film Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani filminden sinemaya uyarlandı.

Süt Kardeşler filmi, İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkü'nde çekildi. Bazı sahneler ise Sarıyer Yeniköy'deki Said Halim Paşa Yalısı'nda çekildi.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

SÜT KARDEŞLER OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Şaban

Şener Şen - Hüsamettin

Adile Naşit - Melek

Halit Akçatepe - Ramazan

Hale Soygazi - Bihter

Ayşen Gruda - Emine

Ergin Orbey - Bayram

Jale Altuğ - Afife

Yasemin Esmergül - Yasemin

Ali Şen - Kerami Bey Amca

Türker Tekin - Kahya

Dinçer Çekmez - Çavuş

Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi

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