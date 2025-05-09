Güzelliği ve gençliğiyle hayalleri olan Ceylan, zorla evlendirildiği işsiz ve kaba kocası Necmi'ye, küçük oğlu Yusuf için katlanmaktadır. Ancak Ceylan'ın bir sırrı vardır: Gizlice sağlık meslek yüksekokulunda okumakta ve mezun olduğunda kaçmayı planlamaktadır.Sustalı Ceylan 6. bölüm tek parça HD izleme linki var mı?

SUSTALI CEYLAN OYUNCULARI KİM?

A. Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, hikayesi Sevgi Yılmaz'a ait olan Sustalı Ceylan, erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya ve hayatını yeniden inşa etmeye çalışan bir kadının destansı mücadelesini anlatıyor. Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizide, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi usta isimler yer alıyor.

SUSTALI CEYLAN 6. BÖLÜM TEK PARÇA HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sustalı Ceylan 6. bölümünü ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

SUSTALI CEYLAN KONUSU NE?

Güzelliği ve gençliğiyle hayalleri olan Ceylan, zorla evlendirildiği işsiz ve kaba kocası Necmi'ye, küçük oğlu Yusuf için katlanmaktadır. Ancak Ceylan'ın bir sırrı vardır: Gizlice sağlık meslek yüksekokulunda okumakta ve mezun olduğunda kaçmayı planlamaktadır. Tek destekçisi, Necmi'nin yaşlı babası Veysi'dir. Ferhat, Ceylan'ın güzelliğine ve cesaretine kayıtsız kalamaz. Fakat kader, Ceylan'ı daha zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır. Oğlu Yusuf, babası Necmi yüzünden organ mafyasının eline düşer! İşte o an, Ceylan artık sadece bir anne değil, intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir savaşçıdır. Bu karanlık yolda en büyük destekçisi ise Ferhat olacaktır.

SUSTALI CEYLAN YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Sustalı Ceylan, kurgu bir hikâyeye dayanıyor. Ancak dizinin temelinde toplumsal gerçekler yatıyor. Ceylan Bilge isimli karakter üzerinden anlatılan olaylar, özellikle Türkiye'de sıkça yaşanan çocuk yaşta evlilikler, kadına yönelik psikolojik ve fiziksel baskılar, toplumsal dışlanma gibi önemli sorunlara ışık tutuyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf'un tedavi masraflarını karşılayabilmek için Bekri'nin yasadışı iş teklifini kabul eden Ceylan, kararlıdır. Oğlunun eski sağlığına kavuşması için her şeyi göze almıştır.

Ferhat'ın tüm çabalarına rağmen vazgeçmez; vazgeçemez Ceylan. Sonunu bile bile, yaşadığı acıları geri bırakıp oğlu ile yepyeni bir hayat kurabilmek umuduyla, bu karanlık dünyaya adım atar. Dönüşü yoktur artık!

Daha ilk görevinde büyük bir tehlike ile yüzleşip ölümle burun buruna gelir. Bekri Vezirli'nin güvenini kazanmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Ceylan, hiç tanımadığı bu tehlikeli dünyanın karanlığı ile nasıl başa çıkacaktır?

Oğlu için kendini feda eden Ceylan'ın cesareti, Ferhat'ı nasıl etkileyecektir?

SUSTALI CEYLAN KARAKTERLERİ

Sümeyye Aydoğan / Ceylan Bilgene

Henüz 22 yaşında Ceylan…. Rızası olmadan evlendirildiği işsiz güçsüz kocası, birgün olsıun desteğini göremediği bir anası, bir türlü alamadığı bir diploma, hiç tatmadığı sevda…Ceylan'ın şu hayatta tek dayanağı biricik oğlu Yusuf. Yusuf ise büyük bir tehlike altında!

Burak Yörük / Ferhat Kanturalı

Sakladığı sırlarla zamanından önce olgunlaşmış genç bir adam. Bekri'nin sağ kolu. Zırhını indirdiği, yüreğini ısıtan, kalbinde seken bir ceylan var …

Celil Nalçakan / Bekri Vezirli

Türkiye'nin sayılı lojistik şirketlerinden birinin sahibi, başarılı bir iş adamı, eşine sadık, iki evlat babası… Bunlar onun aydınlık yüzü. Oysa Bekri'nin karanlığı dipsiz bir kuyu.

Melike Güner / Muteber Vezirli

Bekri'yi Bekri yapan 26 yıllık eşi. Kocasını yuvasını çocuklarını korumak için yapamayacağı şey yok!

Seda Türkmen / Dilara Sergin

Bekri'nin kulübünde sahne alan şarkıcı…. aynı zamanda Bekri'nin uzatmalı sevgilisi. Dilara, tabiri caizse; " öteki, ikinci, esas kadının rakibi."

Hasan Küçükçetin / Necmi Bilgene

Ceylan'ın karakteri zayıf, ahlaki değerleri çökmüş kocası. Cehaletin cesaretiyle etrafındakilere zararı dokunan, yakan yıkan bir adam

Doruk Günaydın / Yusuf Birgene

Ceylan'ın biriciği, oğlu. Öz babası tarafından başına gelenlerin izini ömrü boyunca taşıyacak!