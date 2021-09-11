Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi - Haberler Magazin
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Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu, birlikte tatile çıktı. 3 kadın, yatakta verdikleri bornozlu pozları da sosyal medya hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor'un kadın yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yarışmadan sonra görüşmeye devam ediyor. Sık sık bir araya gelen yarışmacılar, pozlarıyla da sık sık gündem oluyor.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Birlikte tatile çıkan yarışmacılar, bornozlarını giyerek yatakta poz verdi. Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Nisa Bölükbaşı, peş peşe yatak pozlarını paylaşarak "Her zamanki halimiz tabi" notunu düştü. Bölükbaşı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken birçok da güzel yorum yapıldı.

İşte kadın yarışmacıların pozları...

Survivor yarışmacıları Nisa Bölkbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi

Survivor yarışmacıları Nisa Bölkbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi

Survivor yarışmacıları Nisa Bölkbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi

Survivor yarışmacıları Nisa Bölkbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi

Survivor yarışmacıları Nisa Bölkbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi - Haberler Magazin
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