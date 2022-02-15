Survivor kim kazandı? 15 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi? - Haberler
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Survivor kim kazandı? 15 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi?

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Survivor kim kazandı? 15 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi?

Survivor kim kazandı? sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 15 Şubat Survivor ödül ne? Survivor kim kazandı? 15 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

15 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 15 Şubat Survivor ödül ne? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla uzun atlama için yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 4 ünlüler takımı kazandı ve tadım yapma hakkına sahip oldular. Erkekler mücadelesinde de ünlüler 8 - 4 kazandı ve genel skorda 2 - 0 öne geçerek ödülün sahibi oldu.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Ünlüler 8 - 4 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 0 Gönüllüler

Survivor ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

Survivor kim kazandı? 15 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi?

Survivor'da bu akşam ödül oyununun ödülü olarak sponsor bir marka tarafından adaya getirilen sandviç ekmekleri oldu.

Survivor kim kazandı? 15 Şubat Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi?

Survivor 'da dün akşam 3. dokunulmazlık oyunu oynandı Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlar mücadelesinde dokunulmazlık oyununu 8 - 2 ünlüler kazandı. Erkekler mücadelesini ise gönüllüler 8 - 1 kazandı ve genel skorda 1-1 eşitlik var. En iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde gönüllüler 3 - 1 kazanarak seride 2 - 1 öne geçti ve dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Kadınlar Mücadelesi:

Ünlüler 8 - 2 Gönüllüler

Erkekler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 8 Gönüllüler

En İyiler Mücadelesi:

Ünlüler 1 - 3 Gönüllüler

Genel Skor: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti. Acun Ilıcalı bireysel dokunulmazlığı kazanan isimleri açıkladı:

Ünlüler takımı

Sema: 38

Adem: 22

Gönüllüler takımı

Berkan: 25

Sude: 21

Oylama tamamlandı sonuçlar açıklandı.

Aşkım: 8

Barış: 4

3. eleme adayı Aşkım oldu.

Haftanın en iyisi seçilen Berkan 4. eleme adayı olarak Ezgi'yi seçti.

  • Evrim
  • Atakan
  • Aşkım
  • Ezgi

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