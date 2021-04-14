Survivor kim elendi? Survivor 13 Nisan kim elendi? Survivor SMS birincisi kimdir?

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor eleme konseyi ile izleyici karşısına çıktı. İlk bölümünden bu yana büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da elenen isim bu akşam belli olacak. Yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kozlarını paylaştı. Peki, 13 Nisan Survivor'da kim elendi? Eleme potasında kimler var? Survivor kim elendi? Survivor 13 Nisan kim elendi? Survivor SMS birincisi kimdir?

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor eleme konseyi ile izleyici karşısına çıktı. İlk bölümünden bu yana büyük bir heyecanla takip edilen Survivor'da elenen isim bu akşam belli olacak. Yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kozlarını paylaştı. Peki, 13 Nisan Survivor'da kim elendi? Eleme potasında kimler var? Survivor kim elendi? Survivor 13 Nisan kim elendi? Survivor SMS birincisi kimdir? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'ın 13 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacıyı elemek üzere eleme konseyi toplandı. Yarışmadan bu hafta elenen Hanzade oldu.

13 NİSAN SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Tv8 ekranlarının mücadelesi bol yarışma programı Survivor'da yine birbirinden rekabetçi dokunulmazlık oyunları oynandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaşan ünlüler ve gönüllüler arasından kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı içerisinden çıkan ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu. Daha sonra ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İkinci dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımından Hanzade potaya giden ikinci isim oldu. Üç,ncü potaya giden isim ise Dora oldu.