Survivor'da görülmemiş olay! Yarışmacılar arasındaki gerginliğe aileler de dahil oldu, Acun Ilıcalı isyan etti
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Survivor'da görülmemiş olay! Yarışmacılar arasındaki gerginliğe aileler de dahil oldu, Acun Ilıcalı isyan etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Survivor'ın son konseyine Acun Ilcalı'nın açıklamaları damga vurdu. Ilıcalı, iki yarışmanın ailesi arasında gerginlik yaşandığını belirterek, yarışmacılardan aileleriyle konuşmalarını istedi. Ilıcalı, daha sonra bu iki yarışmacının Aleyna ve Ayşe olduğunu söyledi.

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın son konseyinde ilk kazanan Poyraz olurken, konseye Acun Ilcalı'nın açıklamaları damga vurdu. Ilıcalı, iki yarışmacının ailesinin sosyal medyada yazdıklarının programa zarar verdiğini belirterek, yarışmacılardan aileleriyle konuşmalarını istedi.

"BEN NET OLARAK SÖYLEDİM"

İstanbul'da yaptıkları konuşmada, ailelerin yarışmaya dahil olmamasını tembihlediklerini kaydeden Ilıcalı, "Konu şu, Survivor'a gelirken hatırlarsanız İstanbul'da bir toplantı yaptık. Bu toplantıda aileleriniz herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesini rica ettim. Buraya gelirken ailelerinizden de sosyal medyayı kullanmamalarını rica etmenizi net olarak söyleyerek hatırlıyorum" dedi.

"BUNDAN SON DERECE RAHATSIZIZ"

Ailelerin sosyal medyadaki paylaşımlarından rahatsız olduklarını aktaran Ilıcalı, "İki yarışmacılarımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler" diye konuştu.

Survivor'da görülmemiş olay! Yarışmacılar arasındaki gerginliğe aileler de dahil oldu, Acun Ilıcalı isyan etti
Ayşe Yüksel

"BİZİ VE PROGRAMIMIZI AÇIKÇASI RAHAT BIRAKSINLAR"

Ilıcalı, ailelerin programı ve kendilerini rahat bırakmasını istediğini belirterek, şunları söyledi:

Bu iki yarışmacıyla konuşacağım ve görüşme hakkı vereceğim. Ailelerinizle görüşün bizi ve programımızı açıkçası rahat bıraksınlar. Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya. Bir tanesinin ailesi de yarışmadan ayrılmasını istiyor."

"ALEYNA VE AYŞE'NİN AİLESİ ARASINDA GERGİNLİK VAR"

Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni açıkçası burada gördüm. Pırlanta gibi insanlar, çok yüksek bir gerilim var. Annen bizi arıyor. Kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Annenle konuş. İkinci yarışmacımıza geliyorum. İkinci yarışmacımız da Ayşe. İşin aslı Ayşe'nin ailesiyle Aleyna'nın annesi arasında bir gerilim var. Bu iş büyümüş durumda"

Survivor'da görülmemiş olay! Yarışmacılar arasındaki gerginliğe aileler de dahil oldu, Acun Ilıcalı isyan etti
Aleyna Kalaycıoğlu

İKİ YARIŞMACI AİLESİYLE GÖRÜŞECEK

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından tüm yarışmacılarda gerginlik yaşandığı görülürken, ismi açıklanan yarışmacılardan Aleyna ve Ayşe'nin de üzgün tavırları ekrana yansıdı. İki yarışmacının, büyüyen olayların ardından aileleriyle görüşecekleri ve sosyal medya paylaşımlarını durdurmalarını isteyecekleri öğrenildi.

ALEYNA'NIN İSMİNİ VERDİ

Devam eden konseyde Poyraz kırmızı takımdan bir isim söyledi ve Aleyna'nın ismini verdi. İsminin verilmesi hakkında konuşan Aleyna, "Açıkçası beklediğim bir şekilde sonuçlandı. Artık bireysele döndüğü için olay herkesin potaya girme riski var" ifadelerini kullandı.

Survivor'da görülmemiş olay! Yarışmacılar arasındaki gerginliğe aileler de dahil oldu, Acun Ilıcalı isyan etti
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber Yorumları (2)
MEYVE SUYU: Hit Medya Varior :D
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BEKİR YAPİCİ: ZATEN GERCEK SURVIVOR´LA UZAKTAN YAKINDAN BIR ALAKASI YOK TÜRK USULÜ DEDIKODU CEKISME KAVGA IKIYÜZLÜLÜK VE MAGAZIN ÜZERINE KURGULANMIS FUZILI ZAMAN KAYBI BIR PROGRAM:
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