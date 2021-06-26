Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? İsmail mi Poyraz mı? Hangi isim şampiyon oldu, SMS ve performans açısından kim daha iyi?

Survivor 2021' de final heyecanı bugün yaşanacak. Dünkü bölümde Aleyna ve Ayşe elenmişti. Finale ise İsmail ve Poyraz kaldı. Peki, 2021 Survivor kim şampiyon olur? Hangi isim daha avantajlı? İsmail mi Poyraz mı kazanır? Kırmızı takımdan İsmail ve Mavi takımdan Poyraz'ın performans istatistikleri nasıl? Kim şampiyon olacak? Detaylar haberimizde...