Survivor 2021 Hayrettin kimdir? Survivor Ünlüler takımı Hayrettin kaç yaşında, nereli? Hayrettin Instagram hesabı ne?
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SURVİVOR 2021 HAYRETTİN KİMDİR?
Gerçek adı: Hayrettin Onur Karaoğuz
Doğum tarihi: 1 Ocak 1984
Kaç yaşında: 37 yaşında
Nereli: Bakırköy, İstanbul
Boy: 1,78 m
Diğer ad(lar)ı: Hayrettin; Harry
Eğitim: Kadir Has Üniversitesi
Hayrettin Onur Karaoğuz Türk İnternet ünlüsü, oyuncu, sunucu ve komedyen.
Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda başladı. Sonrasında Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'ni bitirdi. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanarak eğitim hayatını sürdürdü.
Klipleri
• Işın Karaca - Dert Bende Derman Sende
• Direc-t - Derya
SURVİVOR HAYRETTİN INSTAGRAM HESABI NE?
Survivor Hayrettin "hayrettin" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: