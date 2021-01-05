Survivor 2021 Emre Karabacak kimdir? Survivor Gönüllüler takımı Emre Karabacak kaç yaşında, nereli? Emre Karabacak Instagram hesabı ne?
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SURVİVOR 2021 EMRE KARABACAK KİMDİR?
Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. Bursa'da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye'de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak'ın ayrıca Kırkpınar'da 3 kere dereceye girmiş.
Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.
2015'de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.
SURVİVOR 2021 EMRE KARABACAK INSTAGRAM HESABI NE?
Survivor Emre Karabacak " yunusemrekarabacakkk " sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: