Sürülerin Nemrut Dağı'ndaki tozlu yolculuğu fotoğraf sanatçılarından ilgi görüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler tarafından Nemrut Dağı eteklerinden Van Gölü sahiline getirilen küçükbaş hayvan sürülerinin, gün batımındaki tozlu yolculuğu fotoğraf sanatçılarından ilgi görüyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besiciler tarafından Nemrut Dağı eteklerinden Van Gölü sahiline getirilen küçükbaş hayvan sürülerinin, gün batımındaki tozlu yolculuğu fotoğraf sanatçılarından ilgi görüyor.

Tatvan'ın Kıyıdüzü köyündeki besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini otlatmak için ilkbahar aylarından itibaren Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara çıkıyor.

Günde iki kez 15 kilometre mesafedeki köye getirilen hayvanların, hem süt sağımı yapılıyor hem de su ihtiyaçları burada karşılanıyor.

Kavurucu sıcakta ilerleyen sürülerin vadiden geçerken çıkardıkları toz bulutunun, gün batımının kızıllığıyla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturuyor.

Her yıl birçok ilden Bitlis'e gelen fotoğraf sanatçıları, toz bulutu içinde ilerleyen sürüleri görüntülemeye çalışıyor.

Fotoğraf sanatçısı Fatih Mehmet Özdemir, AA muhabirine, farklı illerdeki fotoğraf sanatçılarıyla sürülerin tozlu yolculuğu için Tatvan'a geldiklerini söyledi.

Tatvan'ın doğal güzelliklerini ve Kıyıdüzü köyündeki sürülerin yolculuğunu fotoğraf karelerine yansıttıklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Öğle saatlerinde koyunların yayladan gelişini çektik. Sürüyü takip ederek süt sağımına şahit olduk. Bunu fotoğrafladık. Güneşin batışına doğru sürülerin dönüşünü takip edip birbirinden güzel kareler yakalamaya çalıştık. Burası fotoğraf anlamında çok güzel imkanlar sunuyor. Burası uğrak noktamız olmaya başladı. Fotoğrafçıların buraya yoğun talebi var. Fotoğraf çekmenin yanı sarı yöre halkından da çok memnunuz. Bize sofralarını açıyorlar. Çok sıcak karşılanıyoruz."

Bursa'dan gelen fotoğraf sanatçısı Ahmet Çetin ise doğa fotoğrafçılığının yanı sıra geçmişi olan köylerde çekim yaptıklarını belirtti.

Bugün de Kıyıdüzü köyünde muhteşem bir atmosfere tanıklık ettiklerini aktaran Çetin, "Burada koyunlar sabah akşam göl kıyısına iniyor, tekrar toz içinde yaylaya gidiyor. Burada çok karmaşık duygular yaşıyorum. Güzel zaman geçiriyorum. Birbirinden güzel fotoğraf kareleri yakaladık. Tekrar gelmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur