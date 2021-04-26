Suruç'tan Gaziantep'e uzanan tedavi serüveni

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan ve kronik karaciğer, diyabet, hipertansiyon, anemi kronik böbrek ve kalp yetmezliği gibi bir çok hastalıkla mücadele eden 65 yaşındaki Azize Birden, uzun bir mücadelenin ardından son olarak başvurduğu Medikal Park Gaziantep hastanesinde sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan ve kronik karaciğer, diyabet, hipertansiyon, anemi kronik böbrek ve kalp yetmezliği gibi bir çok hastalıkla mücadele eden 65 yaşındaki Azize Birden, uzun bir mücadelenin ardından son olarak başvurduğu Medikal Park Gaziantep hastanesinde sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan Azize Birden, Medical Park Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muhammed Sait Dağ'a Kronik Karaciğer Hastalığı, Diyabet, Hipertansiyon, Anemi, Kronik Böbrek ve Kalp Yetmezliği şikayetleri ile başvurdu. Daha önce birçok sağlık kuruluşunun kapısını çalan Birden, uygulanan tedavi yöntemlerinin hastalıklarının bir kısmı düzelirken, diğer hastalıkları da tetiklediğini ifade etti. Bu yöntemlerin kendisini hem yorduğunu hem de zor anlar yaşattığını, hayatının çekilmez bir hale geldiğini söyledi.

Uzm. Dr. M.Sait Dağ'ın gerçekleştirdiği başarılı tedavi ve takip süreci sonrası, karaciğer fonksiyonları,kan şekerleri, tansiyon değerleri, böbrek yetmezliği ve anemi gibi sıkıntıları düzenlenerek yaşam kalitesi artan Azize Birden, Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzm. Dr. M. Sait Dağ'a teşekkürlerini iletti ve ileri yaşlardaki birçok sağlık problemleri ile mücadele eden kişilere Medical Park Gaziantep Hastanesini gönül rahatlığıyla önereceğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı