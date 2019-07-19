Suruç katliamı 4. yıl dönümü! Tarihte bugün 20 Temmuz

IŞİD''li Şeyh Abdurrahman Alagöz, Suruç''ta 20 Temmuz 2015 tarihinde Amara Kültür Merkezi bahçesinde Kobani için toplanan gruba intihar saldırısı gerçekleştirdi ve saldırı sonucu 34 kişi yaşamını yitirdi ve 100''den fazla kişi de yaralandı. Tarihte bugün 20 Temmuz''da neler oldu? Suruç''ta neler yaşandı?

20 TEMMUZ 2015 SURUÇ KATLİAMI

Tarihin en acı olaylarından Suruç saldırısı, 20 Temmuz 2015''te saat 12:00''da Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesinde bombalı intihar saldırısı meydana geldi. Saldırıda 34 kişi hayatını kaybederken 100''den fazla kişi yaralandı. Saldırı; aralarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)''nin gençlik kolu Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin de bulunduğu 300 kişinin Amara Kültür Merkezi bahçesinde Irak ve Şam İslam Devleti''nin Kobani Kuşatması sonrası, Kobani''nin yeniden inşa çalışmaları konusunda basın açıklaması yaptığı sırada yaşandı. Canlı bombanın IŞİD ile ilişkisi olan Şeyh Abdurrahman Alagöz olduğu belirlendi.

İNTİHAR BOMBACISININ EMNİYETTE KAYDI BULUNUYORDU

Olayla ilgili Suruç kaymakamı Abdullah Çiftçi, intihar bombacısının bir kadın olduğunun belirlendiğini açıkladı. Ancak bir sonraki gün yapılan DNA testleri sonucunda intihar bombacısının 20 yaşındaki Adıyaman Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Şeyh Abdurrahman Alagöz olduğu tespit edildi. Saldırıda kimliği tespit edilemeyen ancak kadın olduğu belirlenen ikinci bir şüpheli daha ortaya çıktı. Saldırıdan sonra intihar bombacısı Şeyh Abdurrahman Alagöz''ün, abisi ile birlikte "terör nitelikli kayıp" olarak kaydının bulunduğu ve 6 aydır kayıp olduğu, babasının 2 ay önce İl Emniyet Müdürlüğüne iki oğlu için ihbarda bulunduğu belirlendi.

SURUÇ KATLİAMINDA ÖLENLER

Hayatını kaybedenlerin isimleri: Uğur Özkan, Kasım Deprem, Polen Ünlü, Hatice Ezgi Sadet, Cemil Yıldız, Çağdaş Aydın, Nazlı Akyürek, Fikriye Ece Dinç, Mücahit Erol, Murat Yurtgül, Emrullah Akhamur, İsmet Şeker, Okan Pirinç, Nartan Kılıç, Ferdane Kılıç, Serhat Devrim, Met Ali Barutçu, Erdal Bozkurt, Süleyman Aksu, Koray Çapoğlu, Cebrail Günebakan, Veysel Özdemir, Nazegül Boyraz, Alper Sapan, Alican Vural, Osman Çiçek,Vatan Budak, Dilek Bozkurt, Büşra Mete, Yunus Emre Şen, Aydan Ezgi Şalcı, Mehmet Ali Varol.

20 TEMMUZ TARİHTE BUGÜN

1402 - Ankara Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu sultanı Yıldırım Bayezid ile Büyük Timur İmparatorluğu sultanı Timur arasında, Ankara''nın Çubuk Ovası''nda yapılan savaş.

1871 - Britanya kolombiyası, Kanada federasyonuna katıldı.

1881 - Amerika Birleşik Devletleri ordularına karşı savaşan son Yerli kabile şefi olan Sioux kabilesi lideri Oturan Boğa teslim oldu.

1903 - Ford ilk arabasını üretti.

1916 - I. Dünya Savaşı: Rus askerleri Ermenistan''ın Gumiskhanek kentini ele geçirdi.

1921 - New York ile San Francisco arasında hava yolu ile posta servisi başladı.

1936 - Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.

1940 - Danimarka, Birleşmiş Milletler''den ayrıldı.

1944 - II. Dünya Savaşı: Adolf Hitler''e, Alman ordusundan bir albayın (Claus von Stauffenberg) önderliğinde, başarısız olarak sona eren 20 Temmuz suikasti gerçekleştirildi.

1949 - İsrail ve Suriye, 19 ay süren savaşın ardından barış antlaşması imzaladı.

1951 - Ürdün Kralı I. Abdullah, Cuma namazı sırasında bir Filistinli tarafından öldürüldü.

1960 - Seylan''da (şimdiki Sri Lanka), Sirimavo Bandaranaike, dünyanın seçimle iş başına gelen ilk kadın başbakanı oldu.

1964 - Vietnam Savaşı: Vietkong askeri birlikleri Cai Be''ye saldırdı: 11 Güney Vietnam''lı askeri personel ile 30''u çocuk 40 sivili öldürdü.

1965 - Moskova''ya yaptığı ziyaretten dönen Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Sovyetler Birliği''nin Türkiye''ye ekonomik yardımda bulunacağını açıkladı.

1969 - Tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay''a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Astronot Neil Armstrong Ay''a ilk ayak basan insan oldu.

1973 - Filistinli militanlar, Amsterdam''dan Japonya''ya giden Japon havayollarına ait bir yolcu uçağını kaçırarak Dubai''ye indirdiler.

1974 - Kıbrıs Harekâtı: Türk Silahlı Kuvvetleri''nin Garanti Anlaşması''nın III. maddesine istinaden gerçekleştirdiği askerî harekâtın başlangıcı.

1976 - Viking-1, 11 ay süren yolculuktan sonra Mars''a kondu ve Dünya''ya fotoğraflar aktarmaya başladı.

1980 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, üye ülkelerin Kudüs''ü İsrail''in başkenti olarak tanımamaları gerektiğine 14-0 oyla karar verdi.

1984 - Penthouse dergisi çıplak fotoğraflarını yayımlayınca, Miss America yarışması yetkilileri, Vanessa Lynn Williams''tan tacını iade etmesini istedi.

1994 - Kuyruklu yıldız Shoemaker Levy 9''un parçaları Jüpiter''e çarptı.

1996 - İspanya: ETA bir havaalanına bomba attı 35 kişi öldü.

2001 - Londra Borsası halka açıldı.

2002 - Lima''daki (Peru) bir diskotekte çıkan yangında 25 kişi öldü.

2005 - Kanada, aynı cinsler arasında evliliğe izin veren dördüncü ülke oldu.

2007- İsrail, Gazze Şeridi''nin Hamas''ın eline geçmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas''ı desteklemek amacıyla cezaevindeki FHKC liderlerinden Abdülrahim Malluh''un da yer aldığı 255 El Fetih yanlısı tutukluyu serbest bıraktı.

2009 - 2. Ergenekon davasında emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon''un da aralarında bulunduğu 56 sanığın yargılanmasına başlandı. Kayıp yakınları ve İHD üyeleri sanıkların kayıplar ve faili meçhul cinayetlerle ilgili de yargılanmasını istedi.

2010 - DİSK Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler''in öldürülmesine ilişkin dava yeniden başladı. Yargıtay''ın sanık Ünal Osmanağaoğlu hakkındaki beraat kararını bozmasının ardından başlayan dava 1 Aralık 2010''da zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü.

20 Temmuz 2017 - Türk sineması oyuncusu "Şoför Nebahat" karakteriyle ünlenen Sezer Sezin hayatını kaybetti.

20 Temmuz 2016 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra MGK kararlarını açıkladı. Tüm ülkede 3 aylığına OHAL ilan edildi.

20 Temmuz 2015 - Şanlıurfa''nın Suruç ilçesinde bomba patladı. En az 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ise yaralı vardı.

20 Temmuz 2009 - Beşiktaş''ın eski kaptanı, spor yazarı Vedat Okyar hayatını kaybetti.