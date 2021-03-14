Fırat Kalkanı bölgesine balistik füze saldırısı: 4 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi. Halep'de Esed rejimi kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapılan saldırıda, 4 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için Rusya tarafına bildirimde bulunuldu, belirlenen hedefler ateş altına alındı" açıklamasında bulundu.

Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı. Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

SALDIRIDA 4 KİŞİ YARALANDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, balistik füze saldırısı, Halep'de Esed rejimi kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı. Saldırıda ölen olmazken, 4 kişi yaralandı. Çevrede ise büyük maddi hasar meydana geldi.

MSB'DEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de Rejim kontrolünde bulunan Halep'teki Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır. Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. 3. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

5 MART'TAKİ SALDIRIDA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan Terhin ve Hamran bölgeleri, 5 Mart'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 4 sivil ölmüş, 28 sivil de yaralanmıştı. Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.