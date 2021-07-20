Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi
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Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi

Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Amerika Miami'de eşi Ozan Baran'la birlikte yaşayan Süreyya Yalçın, yaz tatilini geçirmek için Bodrum'a geldi. Sosyetik güzelin, ABD'den getirdiği bavul sayısı herkesi şaşırttı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 2016 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Ozan Baran ile mutlu bir birliktelik sürdüren Süreyya Yalçın, İstanbul aktarmalı uçtuğu Bodrum'a akşam saatlerinde indi. Verdiği kilolar ve gösterişli yaşamından paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yalçın'ın, Amerika'dan getirdiği bavul sayısı görenleri şaşkına çevirdi.

Eşi ile havalimanından el ele ayrılan sosyetik güzel için VIP aracının yanı sıra 45 adet bavulu taşımak adına başka bir araç daha hazır bulundu. Özel eşyalarının olduğu el bavuluyla VIP araca binen Süreyya Yalçın, toplam 45 artı bir el bavuluyla Bodrum tatiline gelerek, ilginç bir rekor kırdı.

Yardımcıları, Yalçın için teslim aldıkları bagajları VIP araca yüklerden bir hayli zorluk yaşadı. Araca bavulları sığdırmak için yoğun mesai harcayan çalışanlar, lüks aracın tamamını kullanarak başarılı oldular.

Süreyya Yalçın'ın yeni aldığı lüks VIP aracının yanı sıra tüm araçlarının plakalarının kendi adını simgelemesi dikkatlerden kaçmadı. Gösterişli yaşamıyla gündeme gelen sosyetik güzelin arabasının içerisindeki başlıkların tamamında adının ve soyadının yazdığı görüldü.

Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi
Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi
Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi
Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi

Kaynak: Snob Magazin

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