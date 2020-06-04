Sur sokakları Nazlı öğretmenle renklendi
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Sur sokakları Nazlı öğretmenle renklendi

Sur sokakları Nazlı öğretmenle renklendi Diyarbakırlı sanatseverler, fırça ve boyalarını alarak tuval olarak kullandıkları Sur sokaklarını renklendirdi Diyarbakırlı resim öğretmeni Nazlı Eren arkadaşları ile birlikte tarihi Sur ilçesinin sokaklarını renklendirdi.

04.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:46

Sur sokakları Nazlı öğretmenle renklendi

Diyarbakırlı sanatseverler, fırça ve boyalarını alarak tuval olarak kullandıkları Sur sokaklarını renklendirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı resim öğretmeni Nazlı Eren arkadaşları ile birlikte tarihi Sur ilçesinin sokaklarını renklendirdi. Kirli ve tahrip olan duvarları tuval olarak kullanan Nazlı öğretmen ve beraberindekiler, Sur sokaklarında resim çizdi.

Resim öğretmeni Nazlı Ergen, Diyarbakır sokaklarını renklendirmeye başladı. Çalışmalarına ilk başta İstanbul'da başlayan Nazlı öğretmen, bu sefer de Diyarbakır sokaklarının duvarlarını tuval yaparak figürler çizip renklendirdi. Kendilerine, 'Sanat Sokakta ekibi' diyen Nazlı öğretmen, çocuklar için etkinliğin açık alan terapisi olduğunu söyledi. Nazlı öğretmen, çocukların resim çizmeyi öğrendiklerini, yaptıklarını korumayı ve eğitsel olarak avantaj sağladığını ifade etti.

"Etkinliğin Sur sokaklarındaki etkisi ayrı oluyor"

Resim öğretmeni Nazlı Ergen, önceki projelerini İstanbul'da gerçekleştirdiğini belirterek, Diyarbakır'a döndükten sonra Bağlar sokaklarını gezdiğini, ilk önce Bağlar sokaklarıyla bu projeye başladığını söyledi. İki ay boyunca yazın sokaklara resim çizdiğini ve sokakların oldukça renklendiğini aktaran Nazlı Eren, "Çocuklar için açık alan terapisi olmuştu özellikle. Resim çizmeyi öğrendiler ve yaptıklarını korumayı, eğitsel olarak çok güzel avantajlar sağladı. Yaptığım çalışmaların halkın kendisi gezerken mutlaka kendine göre bir pay çıkartsın istiyorum. Mesela bir çocuk gezerken bu resimleri analiz edebilir. Örneğin geçen bir kız çocuğu geçti, 'Bu kız benim' dedi. Öbürü de 'sen ol' dedi arkadaşına. 'Hayır bu ben olayım, öbürü sen ol' dedi. Haliyle tatlı atışma geçti. Telefonla konuşan insanlar buradan geçerken, 'buralar harika olmuş' diye tepkilerle karşılaştık. Biz bu çalışmaları sokağa yasağının olduğu zamanlar da gerçekleştirmiştik. Çünkü, hem konsantre açısından bizim için güzel bir zaman dilimi oldu. Hem sokağın sakinliğinden faydalandık, hem de insanlar için biraz moral olsun. Sokağa çıkma yasakları kalktıktan sonra da bu renkleri gördükten sonra psikolojik açıdan hepimizin moral çok ihtiyacı var. Ancak bu şekilde gerçekleştirebileceğimizi düşündüm. Çok büyük hayallerim var bu konuda. Bunlar bizim için bir başlangıç oldu. Tabi ki de olumsuz yorumları aldığımız zamanda bunları gerçekten rehber olarak değerlendiriyoruz. Şimdi 75 yolda koca bir parkın içine bir resim çizmeyi planlıyoruz. Sur sokağındaki etkisi ayrı oluyor. Bağlardaki ayrı oluyor, birde 75'e gidince acaba oradaki resim çizdiğimde nasıl bir etki oluşturacak. Birazda toplumun sosyolojik ve psikolojik yapısını bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Ekibimiz var. Turizmde olan bir arkadaşımız var. Turizmci olması bize çok daha büyük fayda sağladı. Bizim ekibimizde resim öğrencisi de var, fotoğrafçıda var. Yine ressam bir arkadaşımda var. 'Sanat Sokakta ekibi' adı altında çalışıyoruz. Yapabileceğimiz her yere, zamanımız yettiği kadar, imkanlarımız yettiği kadar yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Duvarları temizleyip resim çizdiler

Sanat Sokakta ekibi üyelerinden turizmci Doğan şen, yaklaşık bir senedir bunu planladıklarını kaydetti. Şen, "Ancak son 3 aylık bir süre zarfında dünyayı saran bir pandemi oluştu. Bu pandemi sürecinde insanların çok daha zayıf noktalarını keşfettik. Tarihin, yaşamın, sanattın, kültürün, medeniyetin, arkeolojinin, sanat tarihinin kalbi hep burası olarak düşündüğümüzden dolayı bizde bir katkı da bulunalım diye bir tane sokağı kendi imkanlarımızla birlikte pekiştirdik. Sokakları önce temizledik ve daha sonra kirli olan o noktaları resim sanatıyla bütünleştirmek istedik" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Menteş ise çok güzel bir çalışma olduğunu belirterek, "Bu çalışmaların çok daha önce yapılması gerekiyordu. 2015'te olaylar vardı. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı da vardı. Herkesin psikolojisi alt üst oldu. Herkesin hayatı siyah beyaza dönüşürken, bizim sanatçı hocalarımızın ellerine sağlık, çok güzel bir çalışma yaptılar, hayatımızı renklendirdiler. Resmen hayatımıza rengarenk çiçekler açtı" şeklinde konuştu.

Sur sokakları Nazlı öğretmenle renklendi

Kaynak: İHA

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