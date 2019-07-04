Süper Loto sonuçları son dakika! İşte MPİ 4 Temmuz Süper Loto sonuçları

Dünyanın en yaygın, en çok oynanılan ve en çok kazandıran oyunu 6/54 Süper Loto çekilişi, Türkiye'de her perşembe akşamları düzenleniyor. 4 Temmuz 2019 Perşembe Süper Loto çekilişi, MPİ tarafından canlı yayında yapıldı. Heyecanla beklenen Süper Loto sonuçları mpi.gov.tr sitesinde açıklandı. İşte merakla beklenen Süper Loto sonuçları...

4 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın kazandıran numaraları: 11 - 14 - 21 - 25 - 43 - 48

Süper Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı ve 6 milyon 841 bin 168 lira 55 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devretti. Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 53 kişi 10 bin 802 lira altmışar kuruş, 4 bilen 3 bin 149 kişi 197 lira beşer kuruş, 3 bilen 69 bin 20 kişi 15 lira yirmişer kuruş kazandılar. İşte Süper Loto sonuçları tablosu...

Süper Loto Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembeleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur. Milli Piyango İdaresi'nin organize ettiği şans oyunlarından en çok rağbet görenlerindendir Süper Loto. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto'nun özelliği 54 sayının içinden 6/ 5/ 4/ 3 rakamı doğru tahmin etmek. Eğer 6 bilen çıkmazsa ikramiye diğer şans oyunlarında olduğu gibi 5 ve 4 bilenler ile paylaştırılmayıp 6 sayıyı bulana kadar çekiliş sürüyor.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.