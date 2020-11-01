Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
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Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı

01.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:29
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer (32), memleketi Antalya'da toprağa verildi.

İSTANBUL'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer (32), memleketi Antalya'da toprağa verildi. Dilay Kemer'in babası Hasan Kemer, "En son telefon konuşmamızda balık yediğini ve tarhana çorbası istediğini söylemişti. Ona çorba götürdüm ama nasip olmadı" dedi

Üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da hem okulunu bitirip hem de en çok yapmak istediği sunuculuk- spikerlik üzerine eğitim alan Dilay Kemer, Fenerbahçe TV'nin sunuculuğunu yapmaya başladı. Bu süreçte kan kanserine yakalanan Kemer, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bir süre sonra halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede hastalığının nüksettiğini öğrenen Kemer, bu haberi sosyal medyadan paylaştı. Kemer, hastalıkla mücadelesinin 4'üncü ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

'KIZIM BURADA YAŞAMAYI PLANLIYORDU'Kemer'in cenazesi, memleketi Antalya'ya getirildi. Kemer'in Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki cenazesine baba Hasan Kemer (62), anne Serap Sevin (55) ile çok sayıda yakını katıldı. Yakınları Kemer'in tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Hasan Kemer, kızının çok mücadele ettiğini, güçlü durmasına rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi. Acılı baba kızının hayalinin iyileştikten sonra memleketi Antalya'ya gelmek olduğunu belirterek, "Kızım yakınlarına sarılıp burada yaşamayı planlıyordu. En son telefon konuşmamızda balık yediğini ve tarhana çorbası istediğini söylemişti. Ona çorba götürdüm ama nasip olmadı" dedi.

Kemer'in kılınan cenaze namazının ardından tabutu omuzlanarak defnedileceği mezarlığa götürülmek istendi, ancak acılı anne musalla taşına çıkıp diz çökerek tabutun alınmasına izin vermedi. Tabuta kimsenin dokunmasını istemeyen Serap Sevin, "Kimse dokunmasın, 2,5 yıl onun yanında ben vardım. Kimse yoktu. Dokunmayın" diyerek tabuta sarıldı. Uzun süre gözyaşı döken anneyi yakınları teskin etti. Annenin ikna edilmesiyle Dilay Kemer'in cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda defnedildi.DİLAY KEMER KİMDİR?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. 2009 yılında kendine bir moda bloğu açan ve 2 yıl bu bloğu hobi olarak yürüten Kemer, bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başlayan Kemer, Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.


Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı
Sunucu Dilay Kemer, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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