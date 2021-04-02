Sumak faydaları nelerdir? İşte sumak faydaları ve zararları

Sumak faydaları olduğu gibi zararları da vardır. Sumak çayı sumaktan yapılır. Gelin "Sumak faydaları nelerdir?", "Sumak çayı evde nasıl yapılır?", "Sumak çayının faydaları nelerdir?", 'Sumak suyu nasıl yapılır, faydaları ve zararları nedir?" sorularına beraber cevap arayalım.

Sumak faydaları nelerdir? İşte Sumak çayının faydaları ve zararları şu şekilde. Sumak, Akdeniz ve Orta Doğu mutfaklarında popüler bir malzemedir. Ayrıca bitkisel ilaç uygulamalarında da tedavi amaçlı olarak kullanılıyor.

SUMAK FAYDALARI NELERDİR?

Sumak faydaları, İnsanlar bu meyveleri bitkisel bir ilaç veya yemeklik baharat olarak kullanmak için kurutur ve toz haline getirir. Sumak, çeşitli besinler ve antioksidan bileşikler bakımından zengindir. Erken araştırmalar, kan şekeri kontrolü ve egzersize bağlı kas ağrısının hafifletilmesi için faydalı olabileceğini düşündürmektedir.

Potansiyel faydalar

Sumak muhtemelen en iyi yemek baharatı olarak bilinir. İnsanlar ayrıca yüzyıllardır geleneksel bitkisel ilaç uygulamalarında da kullanmışlardır.

Sumakın insanlardaki etkilerine dair bilimsel kanıtlar eksiktir. Bununla birlikte, erken araştırmalar, potansiyel sağlık yararları olabileceğini düşündürmektedir.

Önemli besinler içerir

Sumakın tam besin profili büyük ölçüde bilinmemektedir, ancak bazı araştırmalar bir dizi faydalı besin içerdiğini öne sürmektedir. Bunlar arasında lif, sağlıklı yağlar ve bazı temel vitaminler bulunur.

2014 yılında yapılan bir analiz, besleyici olarak kurutulmuş sumağın yaklaşık % 71 karbonhidrat,% 19 yağ ve% 5 proteinden oluştuğunu bulmuştur

Sumaktaki yağın çoğu, oleik asit ve linoleik asit

Oleik asit, genellikle kalp sağlığı ile ilişkili bir tür tekli doymamış yağdır. Aynı zamanda zeytin ve avokado dahil olmak üzere diğer yaygın bitki bazlı yiyeceklerde bulunan birincil yağdır.

Linoleik asit temel bir tür çoklu doymamış yağ sağlıklı deri ve hücre zarının muhafaza karıştırmak (3Güvenilir Kaynak).

2004 yılında taze sumak meyvesinin kimyasal analizi, bunun% 14'ünden fazlasının sindirim sağlığını destekleyen bir besin olan liften oluştuğunu buldu.

Sumakın kesin mikro besin içeriği hakkında çok az veri var, ancak bazı araştırmalar, en azından eser miktarda C, B6, B1 ve B2 vitaminleri dahil olmak üzere birkaç temel besin içerdiğini gösteriyor.

Antioksidanlar açısından zengin

Sumak, birçok antioksidan bileşik bakımından zengindir. Uzmanlar, bunun sumak'ın geniş terapötik potansiyelinin birincil nedeni olabileceğine inanıyor.

Antioksidanlar , hücrelerinizi hasardan korumak ve vücuttaki oksidatif stresi azaltmak için çalışır.

Sumak gibi gıdalardaki antioksidanların iltihabı azaltmada rol oynayabileceğine dair kanıtlar da var . Kalp hastalığı ve kanser gibi iltihaplı hastalıkları önlemeye yardımcı olabilirler

Dengeli kan şekerini teşvik edebilir

Bazı araştırmalar, sumakın tip 2 diyabetli kişilerde kan şekerini yönetmek için etkili bir araç olabileceğini öne sürüyor .

Diyabetli 41 kişiden oluşan 2014 yılında yapılan bir araştırma, günlük 3 gramlık sumak dozunun kan şekeri ve antioksidan seviyeleri üzerindeki etkisini değerlendirdi.

3 aylık çalışmanın sonunda, sumak takviyesi alan grup, plasebo alanlara kıyasla ortalama kan şekeri ve antioksidan seviyelerini önemli ölçüde iyileştirdi.

Benzer bir başka çalışma, 41 diyabetli bir grubun 3 ay boyunca her gün 3 gramlık sumak tozu almasını istedi.

Sumak grubu, dolaşımdaki insülinde% 25'lik bir azalma yaşadı , bu da sumak takviyesinin bir sonucu olarak insülin duyarlılığının artmış olabileceğini düşündürdü.

Bu noktada bilim adamlarının, sumakın diyabet yönetimi için bir bakım planına en iyi şekilde nasıl uyabileceğini belirlemek için daha fazla araştırma yapmaları gerekiyor.

Kas ağrısını hafifletebilir

2016 yılında yapılan bir çalışma, 40 sağlıklı insana sumakın kas ağrısını hafifletme potansiyelini araştırmak için bir sumak içeceği veya bir plasebo verdi.

4 haftalık çalışmanın sonucunda, sumak içeceği alan grup, plasebo içeceği alan gruba kıyasla önemli ölçüde daha az egzersize bağlı kas ağrısı bildirdi.

Sumak grubu ayrıca dolaşımdaki antioksidan seviyelerinde önemli artışlar yaşadı. Çalışma yazarları, bunun gözlenen ağrı rahatlamasına neden olabileceğini öne sürdü.

Bu sonuçlar umut verici olsa da, insanların daha büyük popülasyonlarda kas ağrısını hafifletmek veya egzersiz performansını desteklemek için sumayı nasıl kullanabileceklerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Sumakın yan etkileri nelerdir?



Zehirli sumak bitkisinin yağıyla cilt teması, kontakt dermatit olarak bilinen alerjik bir cilt reaksiyonuna neden olur. Zehirli sumak bitkisinin tüm parçaları zehirlidir ve yağlar bitki öldükten sonra bile aktif kalır. Zehirli sumak döküntüsünün semptomları , maruziyetten 8-48 saat sonra ortaya çıkar ve haftalarca sürebilir.



Sumak ne için kullanılır?



Sumak, Orta Doğu ve Akdeniz mutfağında yaygın olarak kullanılan, vazgeçilmez bir baharattır. Ancak en iyi kullanımı, servis yapmadan önce yiyeceklerin üzerine serpilir. Sebzeler, ızgara kuzu eti, tavuk ve balıkla iyi uyum sağlar.



Sumak suyu çayı ve sumak yaprağı neye iyi gelir?

Sumak suyu çayı günümüzde soğuk su ile karıştırılıp içildiği gibi bu şekilde yemeklere de katılabilir.

Sumak çayı hazırlanışı

1 litrelik su içine 100 gr sumak eklenip demlenen çay düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. Genel olarak günde 3 çay bardağı kadar içildiğinde sumak çayının vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olup birçok hastalığa karşı da kişileri koruduğu bilinmektedir. Ayrıca daha az miktarda hazırlayıp taze olarak tüketmek isteyen kişiler bir çay bardağı kaynamış su içine bir tatlı kaşığı sumak ilave edilerek hazırlanabilir.

Sumak çayı neye iyi gelir?

Lübnan asıllı olan sumak çayı pek çok hastalığın tedavisine ek olarak yardım olmaktadır. Bunlardan bazıları;

Adet düzensizliğine etkisi

Bayanların adet döneminde yaşadığı ağrıların azalmasında genel olarak sumağın etkisi olduğu bilinir. Düzensiz bir adet yaşayan kadınlar sumak bitkisinden faydalanırlar. Bayanlar adet dönemlerinden önce ve adet dönemleri sırasında düzenli bir şekilde sumak çayı tüketirler ise ağrılarının azaldığı bilinmektedir.

İdrar söktürücü etkisi

İdrar söktürücü özelliği bulunan sumak, vücudun idrar üretmesine yardımcı olur ve de vücuttan atılması gerekli toksit maddelerin atılmasını sağlamaktadır. İdrara çıkarken sorun yaşayan kişilere çözüm olup ağrılı idrar ve ya mesane iltihaplarına da iyi gelmektedir.

Detoks etkisi

Günümüzde vücutta yer alan zararlı toksinlerin atılması her daim insan sağlığı adına çok önemlidir. Sumak çay tüketimi sayesinde vücuttan atılması gerekli toksinler ve atıklar kolaylaşmaktadır.

Sindirim ve dolaşım sistemine etkisi

Sumak çayının sindirim ve dolaşım sistemine etkisi oldukça büyüktür. Solunum sorunlarını en aza indiren sumak, göğüs ve de solunum yolları rahatsızlıklarının tedavisinde sık sık kullanılır.

Sumak nedir?

Sumak, Anacardiaceae olarak bilinen bir bitki ailesine ait çeşitli çiçekli çalıdır. Bilimsel adı Rhus coriaria'dır.

Sumak, subtropikal ve ılıman iklimlerde büyür ve Akdeniz, Asya ve Afrika'nın çeşitli kısımları da dahil olmak üzere tüm dünyada yetişir.

Hepsi Rhus cinsine ait olan 200'den fazla farklı sumak türü vardır. Bununla birlikte, Rhus coriaria - ya da Suriye sumağı - insanların yemek pişirme ve bitkisel ilaçlar için en sık yetiştirdiği çeşittir

Sumak, ürettiği büyük, yoğun, parlak kırmızı, bezelye büyüklüğünde meyve kümeleriyle karakterizedir.

İnsanlar çay yapmak için taze meyveleri demleyebilirler, ancak daha çok bitkisel takviye veya yemeklik baharat olarak kullanmak için kurutur ve toz haline getirirler.

Sumak baharatı zehirli sumak ile karıştırılmamalıdır.

Zehirli sumak ilişkili olsa da, tamamen farklıdır. Zehirli sumak beyaz renkli meyve üretir ve zehirli sarmaşık veya zehirli meşe ağacındakine benzer alerjik reaksiyonlara neden olabilir.