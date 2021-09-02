SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞÜRÜLEN EMEKLİ MAAŞINI EKMEK POŞETİNE KOYARAK BÖYLE ÇALDI
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SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞÜRÜLEN EMEKLİ MAAŞINI EKMEK POŞETİNE KOYARAK BÖYLE ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de kaldırımda oturan bir kişi, cep telefonuyla konuşurken gömleğinin cebindeki emekli maaşından kalan parayı düşürdü.

Sultangazi'de kaldırımda oturan bir kişi, cep telefonuyla konuşurken gömleğinin cebindeki emekli maaşından kalan parayı düşürdü. Yerdeki parayı fark eden başka bir kişi ise yere attığı ekmek poşetine koyduğu parayı çalarak kayıplara karıştı. Paranın düşürülmesi ve ardından yaşanan hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü 50. Yıl Mahallesi E Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli maaşını çeken 65 yaşındaki İsmail Cangir, faturaları ödeyip evinin bir kısım ihtiyaçlarını aldı. Marketten soda alıp kaldırımda soluklanan Cangir'in bir süre sonra cep telefonu çaldı. Kendisini arayan torunuyla cep telefonuyla konuşan Cangir, gömleğinin ön cebinde emekli maaşından kalan parasını düşürdü. Paranın düştüğünü fark etmeyen Cangir, telefonla konuşurken kalkıp, evine gitti. Bir süre sonra gelerek, emekli maaşından kalan 400 lira parayı düşürdüğünü söylemesiyle de market sahibi güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

O ANLAR KAMERADA

İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde, İsmail Cangir'in kaldırımda bir süre oturduğu, telefonun gelmesiyle parasını düşürdüğü ve bir süre sonra oradan ayrıldığı görülüyor. Marketin yakınındaki fırından ekmek alan bir kişinin ise yerde fark ettiği parayı almak için ekmek poşetini yere bıraktığı, ardından parayı ekmeklerin arasına atarak oradan hızla uzaklaştığı kameraya yansıyor.

Market sahibi Cevdet Köse, Amca akşam geldiğinde yorgundu içecek bir şeyler alıp burada biraz oturmak istedi. Burada otururken torunları onu telefonla aradı o da hemen telefonu cebinden çıkartırken, maaşından kalan parayı da düşürüyor. Daha sonra bana gelip sordu, 'ben para düşürdüm mü acaba' diye. Kameraları inceledik ve gördük ki, para kaldırımın üzerinde 2 veya 3 dakika kadar duruyor ve herkes üstünden geçiyor. Bir kişi fark ediyor ve etrafı kolaçan etmeye başlıyor. Hemen burada kamera var, o açıya girmemeye çalışıyor ama diğer kamerayı fark etmiyor. Elindeki ekmekleri yere düşürür gibi yapıyor, yerden ekmekleri alırken de parayı alıp içine atıyor. Yaşlı adam emekli maaşını çekmiş her şeyi ödemiş ve kalan son parasıymış. Ekmek poşetini düşürmüş gibi yapıyor ve yere eğilince onunla uğraşıyormuş gibi yapıp parayı da alıp poşetine atıyor ve başka yöne doğru yürüyor galiba dikkat çekmemek için dedi.

SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞÜRÜLEN EMEKLİ MAAŞINI EKMEK POŞETİNE KOYARAK BÖYLE ÇALDI
SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞÜRÜLEN EMEKLİ MAAŞINI EKMEK POŞETİNE KOYARAK BÖYLE ÇALDI
SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞÜRÜLEN EMEKLİ MAAŞINI EKMEK POŞETİNE KOYARAK BÖYLE ÇALDI
SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞÜRÜLEN EMEKLİ MAAŞINI EKMEK POŞETİNE KOYARAK BÖYLE ÇALDI
SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞÜRÜLEN EMEKLİ MAAŞINI EKMEK POŞETİNE KOYARAK BÖYLE ÇALDI
SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞÜRÜLEN EMEKLİ MAAŞINI EKMEK POŞETİNE KOYARAK BÖYLE ÇALDI
SULTANGAZİ'DE YERE DÜŞÜRÜLEN EMEKLİ MAAŞINI EKMEK POŞETİNE KOYARAK BÖYLE ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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