Sultangazi'de faciayı bina sakinleri önledi

SULTANGAZİ'de, yaklaşık 150 kişinin yaşadığı binanın zemin katının kolonlarını kesip duvarlarını kırmaya çalışan 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü sabah saat 10.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 45 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan 4 katlı binanın zemin katının kolon ve duvarları, Mehmet Rasim D. ve yanındaki 6 kişi tarafından kesilip, balyozla kırılmaya çalışıldı. Gelen sesler üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Bina sakinleri, Mehmet Rasim D., hakkında daha önce yaşadıkları anlaşmazlık ve tehditler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Bina sakinleri, Mehmet Rasim D. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdıklarını da öne sürdü.

"MÜDAHALE ETMESEYDİM BÜTÜN KOLONLARI KESECEKTİ"

"BÖYLE BİRŞEY OLAMAZ"

"BELKİ BİNA ÇÖKÜP, ONLARCA İNSAN ÖLECEKTİ"

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA