Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi

AK Parti'nin İstanbul'daki kalelerinden Sultanbeyli'ye Kadir Topbaş döneminde kazandırılan Gölet Tesisleri'nde yaşanan balık ölümleri bölgede ikamet eden vatandaşların büyük tepkisini çekti.

"BU MUDUR İBB'Yİ YÖNETMEK, BU MUDUR HİZMET"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcılarından Faruk Lafçı, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye sert sözlerle yüklendi. Önceki gün ilçede CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde yürütülen asgari ücret faaliyetine göndermede bulunan Lafçı, "İlçemize gelip asgari ücret edebiyatı yapan CHP'li yöneticiler ve etrafındakiler öncelikle AK Partimiz tarafından sizlere 2019'da dört dörtlük bir şekilde teslim edilen İBB Sultanbeyli Gölet Tesisleri'nin içler acısı acınacak haline bir baksın. Bu mudur İBB'yi ve kurumlarını yönetmek, bu mudur hizmet, bu mudur canlılara saygı?" ifadelerini kullandı.

CHP İLÇE BAŞKANI ÖNCEKİ YÖNETİMİ SORUMLU TUTTU

Lafçı'nın ardından bir açıklama da CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Hayati Bozkaya'dan geldi. Bozkaya, göletin 7 yıldır temizlenmediğini belirterek balık ölümlerinden Ekrem İmamoğlu'ndan önceki yönetimi sorumlu tuttu.

Bozkaya, paylaştığı bu görselle balık ölümleri sonrası İBB'nin Gölet Tesisleri'nde temizlik çalışması başlattığını ifade etti

"KARALAMA YAPMADAN BİLGİ ALMAYI ÖĞRENMELİSİNİZ"

CHP ilçe örgütü olarak yürüttükleri asgari ücret faaliyetlerinin birilerini rahatsız ettiğini belirten Bozkaya, "Gölet ile ilgili paylaşım yapan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Bey, sizin zamanında beceriksiz ekiplerinizin bırakmış olduğu Gölet Tesisi'ni 1.5 yıldır temizleyerek bitiremedik, zamanında Gölet Tesisleri'nin plansızca yapılan altyapısı, İBB'yi mecburiyetten kalıcı çözümler yaratmak zorunda bırakmıştır. Şimdi İBB Ekiplerimiz orada kalıcı bir çözüm için çalışmalar yapmaktadır. Karalama yapmadan önce bilgi almayı öğrenmelisiniz. Karalama siyasetiniz artık ne ilçelerde ne büyükşehirlerde ne de Türkiye'de değer görmüyor. Artık insanlar AKP'nin ucuz laflarına, günü kurtarmalık kabadayı söylemlerine inanmıyor. Sizler Gölet'i bu kadar dert edineceğinize bir Sultanbeyli meydanına çıkın, mahallelere ininde insanlarımızın ne şekilde geçimlerini sürdürdüklerine bir bakın. Ellerinizi artık bu halkın üstünden de çekin" dedi.

Göletteki kirlilikten dolayı binlerce balık telef oldu;

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe