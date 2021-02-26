Sultanbeyli'de Şefkat Eli projesi kapsamında 641 bin TL bütçeyle 2 bin hane temizliği ve yüzlerce tadilat gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sultanbeyli'de Şefkat Eli projesi kapsamında 641 bin TL bütçeyle 2 bin hane temizliği ve yüzlerce tadilat gerçekleştirildi

26.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:18
Sultanbeyli'de Şefkat Eli projesi kapsamında 641 bin TL bütçeyle 2 bin hane temizliği ve yüzlerce tadilat gerçekleştirildi

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Şefkat Eli" projesi ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan muhtaç vatandaşlara evlerine 15 günde bir gidilerek;

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Şefkat Eli" projesi ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan muhtaç vatandaşlara evlerine 15 günde bir gidilerek; vatandaşların evleri temizleniyor, ilaçlanıyor, dezenfekte ediliyor ve yılda bir kez boyanıp tadilat gerektiren küçük tamir işleri yapılıyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kaymakamlığımız tarafından 2017 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanlarıyla uygulanmaya başlanan, 2019 yılından itibaren Darülaceze Vakfı'nın destekleriyle yürütülen "Şefkat Eli" projesi kapsamında Sultanbeyli ilçemizde yaşayan yaşlı, engelli veya kronik rahatsızlığı olan muhtaç vatandaşlarımızın evleri 15 günde bir düzenli olarak temizleniyor" dedi.

Doktor ve psikolog nezaretinde vatandaşlarımıza ziyaretler gerçekleştirdik

Kaymakam Kubilay, "Koronavirüs salgını sürecinde de kıymetli büyüklerimizi yalnız bırakmadık. Vatandaşlarımızın evlerini düzenli olarak dezenfekte ettik. Temizlik, gıda, sıcak yemek ve maske ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı doktor ve psikolog nezaretinde ziyaret edilerek koronavirüsle mücadele konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık" şeklinde konuştu.

"641 bin TL bütçeyle 2 bin hane temizliği ve yüzlerce tadilat işlemi gerçekleştirdik"

Kubilay, "Sosyal devlet olmanın bilinciyle 2017'den bugüne kadar Şefkat Eli Projesi kapsamında 641 bin Türk Lirası bütçeyle yaklaşık 2000 hane temizliği ve yüzlerce tadilat işlemi gerçekleştirdik. İlçemizde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hissettirmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Şefkat Eli Projesine desteklerinden dolayı başta İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya, Darülaceze Vakfına ve tüm yönetime, Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de Şefkat Eli projesi kapsamında 641 bin TL bütçeyle 2 bin hane temizliği ve yüzlerce tadilat gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Mustafa Ceceli Ozan Çolakoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'de Şefkat Eli projesi kapsamında 641 bin TL bütçeyle 2 bin hane temizliği ve yüzlerce tadilat gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 12:18:44. #1.14#
title