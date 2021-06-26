Sultanbeyli'de Nasrettin Hoca Kent Parkı açıldı
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Sultanbeyli'de Nasrettin Hoca Kent Parkı açıldı

Sultanbeyli'de Nasrettin Hoca Kent Parkı açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de yapımı tamamlanan Nasrettin Hoca Kent Parkı çocukların hizmetine açıldı.

Sultanbeyli'de yapımı tamamlanan Nasrettin Hoca Kent Parkı çocukların hizmetine açıldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "İlçemize kalıcı yatırımlarla hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Amasya Caddesi üzerinde inşa edilen Nasrettin Hoca Kent Parkı, parkları ve doğayı korumak için bir araya gelen çevre elçilerinin katılımıyla açıldı.  Çok amaçlı saha, yürüyüş yolları, farklı yaş gruplarına uygun oyun alanları, mücadele parkuru, açık hava spor aletleri, kamelyalar ve piknik alanlarının yer aldığı kent parkında vatandaşlar çevre elçileriyle doğayı koruma konusunda hem bilinçlenecek hem de keyifli vakit geçirecek.

ÇEVRE ELÇİLERİ GÖREV BAŞINDA

Sultanbeyli Belediyesi ilçede bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Çevre Elçileri adını alan gençler, daha yaşanabilir bir dünya amacıyla doğayı korumaya yönelik çalışmalar yapıyor. Sultanbeyli Belediyesi de Çevre Elçileri'nin bu yöndeki faaliyetlerine destek oluyor.

"EVLATLARIMIZDAN OLUŞAN ÇEVRE ELÇİLERİNİ OLUŞTURDUK"

Açılışta konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Mecidiye Mahallesi'nde Nasrettin Hoca Kent Parkını evlatlarımıza armağan etmiş olduk. Sultanbeyli'de her mahallesinde yeşil alanları üretmekle birlikte vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları sunuyoruz. Etrafı ormanlarla çevrili olan güzel ilçemizde çevre bilincinin yükselmesi için çeşitli adımlar atıyoruz. Çevre platformunu kurduk. Evlatlarımızdan oluşan çevre elçilerini oluşturduk. Çocuklarımıza kamplar düzenledik. Beraber fidan diktik. Çevre bilinciyle ilgili eğitimler verdirdik. Çevre elçisi olmak isteyen evlatlarımızı da bu güzel projenin bir parçası olmaları için davet ediyoruz. İlçemize kalıcı yatırımlarla hizmet etmeye devam ediyoruz. Hemşerilerimizin ve çocuklarımızın mutlu vakitler geçireceği yeni yaşam alanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"DAHA GÜZEL BİR ÇEVRE İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Çevre Elçisi 14 yaşındaki Mine Ortahisar, " Bizler çevre elçileriyiz. Yaşadığımız bölgenin parklarını ve çevresini korumak için görevlendirildik. Çevreye zarar veren insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Daha güzel bir çevre için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Diğer bir Çevre Elçisi Sudenaz Yılmaz ise, "Ben bir çevre elçisiyim. Görevim yaşadığım bölgenin parklarını korumak. Fidan dikiyoruz. Yaşadığımız bölgedeki insanları çevreyle ilgili bilgilendiriyoruz. Çevreyi kirletirsek geleceğimizi de kirletmiş oluruz.


Sultanbeyli'de Nasrettin Hoca Kent Parkı açıldı
Sultanbeyli'de Nasrettin Hoca Kent Parkı açıldı
Sultanbeyli'de Nasrettin Hoca Kent Parkı açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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