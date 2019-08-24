Sultan Alparslan'ın diyarında zafer kutlamaları

24.08.2019 18:25

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri, Muş'un Malazgirt ilçesindeki etkinliklerle başladı.

Malazgirt Zafer Anıtı'nın bulunduğu alanda Türkiye Kayak Federasyonu ile Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 1071 metre tekerlekli kayak yarışı yapıldı.

Yarışı başlatan Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ve AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, alanda incelemelerde bulundu.

Vali Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1071'deki zaferin üzerinden 948 yıl geçmesine rağmen aynı ruhun devam ettiğini söyledi.

Malazgirt'teki etkinliklerin coşkuyla başladığını belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle miting alanında vatandaşımızla bir arada olacağız. En az 100 bin kişiyle alandan tüm dünyaya kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi duyuracağız. Anıt alanında konser, okçuluk, at biniciliği gibi ata sporları faaliyetleri başladı. 26 Ağustos'ta inşallah meydanda 100 bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla bin yıldır vatan toprağı yaptığı Anadolu'nun kapısından tüm dünyaya bu milletin gücünü ifade edecek. 'Evimiz evinizdir' sloganıyla Muş ve Malazgirt ilçesinde vatandaşlarımız evlerini dışarıdan gelen kardeşlerine açıyorlar.

Muş ve Malazgirt kültünü tanıtarak evlerinde ağırlayacaklar. Bu da birlik, beraberlik ve Malazgirt ruhu açısından Alparslan'ın torunlarına yakışan bir uygulama."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin de Bakanlık olarak Malazgirt zafer alanının her türlü düzenlenmesinden sorumlu olduklarını söyledi.

Alanın zafere yakışır hale getirilmesi için hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Metin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri, vatandaşımızın yoğun katılımıyla bu zaferi Türk milleti olarak hep beraber tekrar yaşamak, bu hazzı tekrar tatmak nasip olacak. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alanlara gençlerimiz ilgi gösteriyor. Türk milletinin tarihinde çok önemli bir yer alan Malazgirt Zaferi'ni hep beraber kutlayacağız." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazırız"

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de 1071'de elde edilen büyük zaferin üzerinden 948 yıl geçmesine rağmen bölgede kardeşliğin hakim olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Malazgirt'in kıymet bulduğunu belirten Şimşek, tüm hazırlıkları tamamladıklarını, Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya hazır olduklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Faaliyetleri Daire Başkanı Ahmet Özak da Malazgirt Zaferi'ni gençler ve sporcularla kutlamak için hep birlikte Malazgirt'te olduklarını söyledi.

Gençleri ve sporcuları önemsediklerini, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle zaferi coşkuyla kutlamaya geldiklerini kaydeden Özak, "Gençlerimiz etkinliklere renk katıyor. Etkinlikler adeta bir bayram ve festival havasında yapılıyor. Mobil gençlik merkezi burada. Yaklaşık 500 izci etkinliğe katıldı. Bunlar Türkiye'nin farklı illerinden geldiler. Mısır'dan gelen izcilerimiz de mevcut. Burada bulunmaktan gururluyuz. Bir ecdadın mirasını taşımaktan Bakanlık olarak gurur duyuyoruz. Atalarımızdan aldığımız mirası geleceğe güvenle gençler ile taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da herkesi Malazgirt Zaferi etkinliklerine davet etti.

Malazgirt ZaferiMuş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöztören

Muhabir İbrahim Yaldız

Kaynak: AA