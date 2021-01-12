Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları, Diyarbakır'da bulundu (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları, Diyarbakır'da bulundu (3)

12.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:52
Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları, Diyarbakır'da bulundu (3)

REKTÖR DUYURDU: 1'İNCİ KILIÇARSLAN'IN MEZARI OLDUĞU KESİNLEŞTİDicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, üniversitede kurulan komisyonun, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçarslan ve kızı Saide Hatun'un mezarlarının yerinin...

REKTÖR DUYURDU: 1'İNCİ KILIÇARSLAN'IN MEZARI OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, üniversitede kurulan komisyonun, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçarslan ve kızı Saide Hatun'un mezarlarının yerinin tespit ettiğini söyledi. Kazı alanına gelen Prof. Dr. Karakoç, beraberindeki kazı heyetiyle birlikte basın açıklaması yaptı. Mezarın tespit edilmesinin hem Diyarbakır'ın tarihi açısından hem de Silvan ilçesi açısından önemli olduğunu söyleyen Karakoç, "1'inci Kılıçarslan özellikle Haçlı seferlerinde büyük mücadele göstermiş önemli şahsiyetlerden biri. Anadolu'nun hem İslamlaşma konusunda hem de yurt edinmesi konusunda ciddi çalışmaları bulunmuş. Bu konuda canını feda etmiş. Biz bu süreçte mezarının Silvan'da bulunduğunu biliyorduk. Bu konuda farklı çalışmalar yapılmış ama net olarak gelip tespit edilmemiş. Hatta türbe bile varken türbenin kaybolduğunu, kızının mezarı da bulundu. Bugüne kadar tespit edilmemişti" dedi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞAHSİYET'

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan da çok önemli bir şahsiyetin mezarını tespit ettiklerini dile getirerek, "Bir beka sorunu yaşandığı dönemde 500 bin Haçlı ordusunun Anadolu'ya gönderildiği bir dönemde bunlara karşı dirayetle mücadele eden, bu konuda varlığını ortaya koyan ve Haçlı ordularının büyük bir kısmını tasfiye eden İslam dünyasının parçalanmasını büyük ölçüde geciktiren ve durdurmaya çalışan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir şahsiyetin mezar yerinin bulunmuş olması millet açısında önemli bir anlam ifade ediyor" diye konuştu. 

'2 METRE DERİNLİĞE İNDİK'

Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun ise yaklaşık 35 metrekarelik alanda kazı çalışmaları yaptıklarını ve 2 metre derinliğe indiklerini söyledi. Coşkun, "2 metre derinliğe indikten sonra hem mezarlara ulaşıldı hem de türbeye ait temellere ulaşıldı. Arkeolog ekibimiz çok titiz bir şekilde çalıştı. Hem müzeden ekip vardı hem Diyarbakır müzesinden hem de üniversitemizde kendi oluşturduğumuz kazı ekibimiz vardı. Tabi bilim konusundaki hocalar olarak da bu verileri hızlı bir şekilde değerlendirdik. Bununla ilgili önemli sonuçlara ulaştık. Tabi şuan çalıştığımız alan aslında Anadolu Selçuklu'nun en önemli hükümdarının mezarıydı. Bu nedenle çalışmalarımızı gece gündüz büyük bir titizlikle yürüttük ve sonuca ulaştık" dedi.

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız da Silvan ilçesinin, sultanların gömülü olduğu bir yer olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu;

"Antropologlarımızın yaptığı çalışmalarda 1'inci Kılıçarslan'a ait olduğunu düşündüğümüz mezarda yatan kişinin erkek bir şahıs olduğunu, ikinci mezarın da bir bayana ait olduğu tespit edildi. Dolayısıyla birinci mezarda yatan kişinin 1'inci Kılıçarslan olduğu, ikinci mezarda yatan kişinin de kızı Saide Hatun'a ait olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen verilen doğrultusunda Silvan'da olduğu bilinen, bugüne kadar mezarı gün yüzüne çıkarılamayan 1'inci Kılıçarslan mezarının bütün verileri ile tespit edildiğini söyleyebiliriz. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları, Diyarbakır'da bulundu (3)
Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları, Diyarbakır'da bulundu (3)
Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları, Diyarbakır'da bulundu (3)
Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları, Diyarbakır'da bulundu (3)
Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları, Diyarbakır'da bulundu (3)
Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları, Diyarbakır'da bulundu (3)
Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları, Diyarbakır'da bulundu (3)
Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları, Diyarbakır'da bulundu (3)
Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları, Diyarbakır'da bulundu (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mike Pence Ziya Selçuk İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Erol Bulut Tolga Ciğerci Emre Taşdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sultan 1'inci Kılıçarslan ile kızı Saide Hatun'un mezarları, Diyarbakır'da bulundu (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 18:19:10. #1.14#
title