Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken yaptığı konuşma sırasında HDP'lilere çok sert sözler sarf etti.

Süleyman Soylu, PKK'nın katlettiği sivillerin fotoğraflarını göstererek "Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa siviller için başsağlığı dilersiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler, haysiyetsizler. Bu çocukların hesabını vereceksiniz" diyerek HDP'lilere ağır ifadelerde yüklendi.

BATASUNA VE ALTINŞAFAK HATIRLATMASI

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuşan Bakan Soylu, özetle şunları söyledi:

"Teröristin adını cadde ve sokaklara veren, arka odadaki Kandilin müfettişlerinden talimat alanlara göz yummuyoruz artık. İspanya Batasuna'ya ne yaptıysa biz onu yapıyoruz. Terörizme destek verenler kınamayanlar dinleyin, Batasuna avukatları AİHM'e itiraz edince net bir karar verdiler. 'Karar doğrudur, sözleşmeye aykırı değildir' dediler. İtalya'da olan biten bizdekinin aynısıydı. Ne dünyadan ne muhalefetten kimsenin gıkı çıkmadı. Yunanistan'da Altınşafak Partisi'ne yapılandan farklı bir muamele yapmıyoruz, teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz. İmralı'daki devrik terörist başına da terörist diyoruz. Edirne'deki Demirtaş'a da Karayılan'a, Duran Kalkan'a da terörist diyoruz. Biz içeride olan biten her şeyin farkındayız. Sabahtan beri konuşmaları dinliyorum hiç Demirtaş'ın adı geçmiyor, ne oldu Demirtaş'ı açığa mı aldınız ne oldu.

"YENİ PARTİLERDEN PKK'YA DEVA OLMAZ"

Nereden zuhur ettiği belli olmayan yeni partilerin size yaranma çalışmaları bize sökmez, onlardan PKK'ya ne deva olur ne de gelecek olur. Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler, haysiyetsizler. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Bunlar emekçi, işçi, PKK'nın kölesi olmuşsunuz.

Kürtlerde Alevilerde bu ülkenin çimentosudur. (Eline çocuk teröristlerin görselini alarak) Çocuk terörist bunlar, bunların kim olduğunu biliyor musunuz, bunlar sizin burada PKK'nın annelerin evlatlarını kaçırıp ellerine silah verdiği çocuklar. 14-15 yaşında bu çocuklar. Yalandan Müslümanlıktan bahsediyorsunuz.

"PKK KADINLARA TECAVÜZ ETTİ"

PKK terör örgütü köylere gitti kocalarını evlerden çıkardı kadınlara tecavüz etti. Alçaklar. Artık belediyeler devlete çalışıyor. Oh, paralar PKK'ya gitmiyor millete gidiyor oh. Not alın kayyumdan aldığımız belediyelerin hepsi hapis cezası aldı bu da size kapak olsun.

"TERÖRİSTLERE SÜRPRİZİMİZ VAR"

50 yıldır teröristler bu milletin kanını emdiler bunlar da siyasetini yaptılar. Bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız, onlara sürprizimiz var, onlara ecel teri döktüreceğiz.

"DEVLETİN OMURGASI AYAKTA DİMDİK DURMAKTADIR"

FETÖ bir istihbarat örgütüdür, terör örgütüdür. Geldiler kafamıza bastılar ama devletin içindeki omurganın sağlamlığı bize yeniden bir devlet kurdurdu. FETÖ, Türkiye Cumhuriyetinin omurgasını içinden almak istedi, yapmak istedikleri Balkanlarda, Müslüman devletlerde budur. Yapmak istedikleri ülkeleri ABD'ye peşkeş çekmektir. Bunu beceremediler. Devletin omurgası ayakta dimdik durmaktadır.

KIZIL ELMA VURGUSU

Bugün kendi mühendislerimiz ile kendi İHA'larımızı SİHA'larımızı yapan duruma geldik. Türkiye bugün Allaha hamdolsun milyonlarca insanı ile bölgesindeki milyonlarca yürek ile birlikte Kızıl Elmaya doğru gidiyor. Türkiye'nin yapacak çok işi var Cumhurbaşkanımız liderliğinde cumhur ittifakının yapacak çok işi var, Allah bizi milletimize mahcup etmesini."