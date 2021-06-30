Sudan'da polis hükümet karşıtı göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı
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Sudan'da polis hükümet karşıtı göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı

Sudan'da polis hükümet karşıtı göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıttı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'da polis, Abdullah Hamduk hükümetinin istifası talebiyle caddelere çıkan ve ekonomik krizi protesto eden göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sudan'da polis, Abdullah Hamduk hükümetinin istifası talebiyle caddelere çıkan ve ekonomik krizi protesto eden göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Farklı gruplardan yüzlerce kişi, başkent Hartum'da hükümetin istifası, acilen yeni bir hükümet kurulması, ekonomik krizin çözümü ve yargı bağımsızlığı gibi taleplerle sokaklara çıktı.

Nisan 2019'daki askeri darbeyle görevine son verilen eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminin sembol isimlerinin yargılanmasını ve devrimin gidişatının düzeltilmesini isteyen eylemciler, ülkedeki kötüleşen hayat şartlarının sorumlusu olarak gördükleri geçiş dönemi hükümetine istifa çağrısı yaptı.

Kalabalık gruplar, bazı bölgelerde araç lastikleri yakarak ve taşlarla yolu trafiğe kapattı.

Yüzlerce protestocunun başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı sarayına yürümek istemesi üzerine polis kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Gösteriler, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde sürüyor.

Güvenlik güçleri, dün geç saatlerde başkent Hartum'a çıkan köprü ve yolları kapatmış, askeri ve siyasi kurumlar önünde barikatlar kurmuştu.

Başkent Hartum'da çarşılar ve kuyumcuların bulunduğu bölgede de yağma olaylarına karşı güvenlik güçleri önlem aldı.

Sudan Komünist Partisi, Sudan Meslek Odaları Birliği ve İslami gruplar, Ömer el-Beşir'in askeri darbeyle iktidara geldiği 30 Haziran 1989'un yıl dönümünde kitlesel gösteri çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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