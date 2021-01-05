Son dakika! Sudan'da görevden alınan hakimler, hükümeti "yargıyı siyasallaştırmakla" suçladı
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Son dakika! Sudan'da görevden alınan hakimler, hükümeti "yargıyı siyasallaştırmakla" suçladı

05.01.2021 22:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 23:05

Son dakika haberler: Sudan'da geçiş dönemi hükümetince görevden alınan 150 hakim, görevlerine son verilmesinin "yargının siyasallaştırılması ve anayasa ihlali" olduğunu, kararın iptali için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Sudan'da geçiş dönemi hükümetince görevden alınan 150 hakim, görevlerine son verilmesinin "yargının siyasallaştırılması ve anayasa ihlali" olduğunu, kararın iptali için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Görevden alınan hakimler, açtıkları davalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için başkent Hartum'da basın toplantısı düzenledi.

Eski Hakim Selman Ahmed Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümete bağlı siyasi bir komisyonun kararıyla 150 hakim görevden alındı. Bu karar, yürütme organının yargıya müdahalesine imkan tanıdı. Bu da yargının siyasallaştırılması demek oluyor." dedi.

Kararın anayasadaki kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu belirten Muhammed, "Bu kararın mağdurları olarak gerçekten çok fazla etkiye maruz kalan adaletten korkuyoruz. Eski Rejimin Ortadan Kaldırılması Komisyonu, hükümet ve bakanlıkların çalışma düzenini bozan, hizmetlerin yapılmasını engelleyen, hakim ve savcıların, tüm devlet memurlarının korktuğu bir korkuluk haline geldi." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesine itiraz ederek mağduriyetlerini gidermek istediklerini belirten eski hakimlerden Yusuf Seyyid Ahmed de mahkeme üyelerinin görev sürelerinin dolduğunu ve 2019'dan beri yeni üye atanmaması nedeniyle mahkemenin hizmet veremediğini kaydetti.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 30 yıllık iktidarın ardından 2019 nisan ayında devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve kamuya ait tüm hakların iadesi için 10 Aralık 2019'da bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Eski Rejimin Ortadan Kaldırılması Komisyonu, 24 Ağustos 2020'de eski rejimle bağlantılı oldukları gerekçesiyle yüzlerce hakimin görevine son vermişti.

Son dakika! Sudan'da görevden alınan hakimler, hükümeti 'yargıyı siyasallaştırmakla' suçladı
Son dakika! Sudan'da görevden alınan hakimler, hükümeti 'yargıyı siyasallaştırmakla' suçladı
Son dakika! Sudan'da görevden alınan hakimler, hükümeti 'yargıyı siyasallaştırmakla' suçladı
Son dakika! Sudan'da görevden alınan hakimler, hükümeti 'yargıyı siyasallaştırmakla' suçladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali

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