Sudan'da El Beşir'in Yerleşkesi Önündeki Gösteriler Binlerce Kişiyle İkinci Gününde de Devam Etti

Sudan'da binlerce gösterici, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in başkent Hartum'daki yerleşkesi önünde yaptıkları protestoyu ikinci gününde de sürdürdü. Aylardır devam eden gösterilerin en kalabalık gününde protestocular gece başkanlık yerleşkesi önünde kurdukları çadırlarda kaldı.

Sudan'ı 30 yıldır yöneten El Beşir'in istifasını isteyen göstericiler protestolarının ikinci gününde ise başkanlık binası önünde oturma eylemi yaptı.

Yerleşkede El Beşir'in yaşadığı yerin yanı sıra Sudan Savunma Bakanlığı ve Sudan Milli İstihbarat Dairesi'nin merkezi bulunuyor.

19 Aralık'tan bu yana devam eden El Beşir karşıtı gösterilerde polisin sert müdahalesi sonrası onlarca kişi hayatını kaybetti. 6 Nisan'da gerçekleştirilen eylemlerde 5 kişi öldü. Hayatını kaybeden göstericilerden üçü gerçek mermiyle vurulmuştu.

El Beşir, istifa çağrıları karşısında muhalefetin iktidarı seçimler yoluyla alması gerektiğini belirtiyor.

Sudan resmi haber ajansının haberine göre, Sudan Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi, Ömer El Beşir başkanlığında toplandı.Toplantının ardından Konseyden yapılan açıklamada, "Eylemciler toplumun bir kesimini temsil ediyor ve onların taleplerine kulak verilmesi gerekir." ifadesi kullanıldı.

Sudan genelinde elektrikler kesildi

El Beşir karşıtı gösteriler devam ederken Sudan Su Kaynakları Ve Elektrik Bakanlığı ülke genelinde elektriğin kesildiğini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü İbrahim Yasin Şeklavi, yaptığı yazılı açıklamada, konveyör hatlarından birinde oluşan acil durum arızasının kademeli olarak tüm elektrik santrallerinde yaşanması nedeniyle ülke genelinde elektriğin kesildiğini belirtti. Şeklavi, arızanın ne zaman giderileceği konusunda bilgi vermedi.

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Sudan'da hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı artıyor

Ülkede 22 Şubat'ta bir yıl süreyle OHAL ilan edilmiş, Meclis 11 Mart'ta oy çokluğuyla aldığı kararla OHAL süresini 6 aya düşürmüştü.

OHAL'den 3 gün sonra çıkarılan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüş ve grevler yasaklanmıştı.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre ise 51 kişi hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle