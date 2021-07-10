Sudan'da 15 kabilenin katılımıyla 1. Kültürel Çeşitlilik Festivali düzenlendi
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Sudan'da 15 kabilenin katılımıyla 1. Kültürel Çeşitlilik Festivali düzenlendi

Sudan'da 15 kabilenin katılımıyla 1. Kültürel Çeşitlilik Festivali düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Sudan'ın dört bir tarafından farklı kabilelerin mensupları, kültürler arası etkileşim ve beraberlik ruhunun güçlenmesi için başkent Hartum'da gelenek, görenek ve kültürel zenginliklerini sergilediği etkinlikte bir araya geldi.

Sudan'ın dört bir tarafından farklı kabilelerin mensupları, kültürler arası etkileşim ve beraberlik ruhunun güçlenmesi için başkent Hartum'da gelenek, görenek ve kültürel zenginliklerini sergilediği etkinlikte bir araya geldi.

Bir grup girişimci gencin, yıllardır yaşanan iş savaş ve çatışmalar nedeniyle parçalanan toplumsal dokunun güçlendirilmesi amacıyla Kültür ve Enformasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlediği 1. Kültürel Çeşitlilik Festivali'ne, yerli ve yabancı ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Sudan Ulusal Müzesi bahçesindeki etkinliğe katılan Afrika ve Arap kökenli kabileler, yöresel ezgiler ve danslar eşliğinde açtıkları stantlarda, bölgelerine has kıyafet, yiyecek, el işi ürünleri, tarım ve günlük hayatta kullanılan malzemeleri sergiledi.

-"Birbirimizi kabullenebilmemiz için tanışmamız lazım"

Etkinliğin organizatörü Muhammed Meczub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'ın çok farklı ve zengin kültürel yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

"Birbirimizi kabullenebilmemiz için tanışmamız lazım" diyen Meczub, Sudan'daki farklı kabilelerin adetleri ve geleneklerini tanıtmak için bu etkinliği düzenlediklerini, etkinliğe ülkenin dört bir tarafından 15 kabilenin katılım sağladığını söyledi.

Doğudaki Port Sudan ve Kesele kentleri ile Eritre'nin bazı bölgelerinde bulunan Beni Amir kabilesinin temsilcisi Enes Mahmud, "Kültürümüzü tanıtmak ve 'Biz buyuz' demek için bu festivale katıldık." dedi.

-"Sudan'ın birleşmesi için etkinlikteyiz"

Sudan'ın batısında yaşayan Kir'an kabilesi temsilcisi Abdulkerim Hasan, Sudan'ın birleşmesi için etkinlikte yer aldıklarını ifade etti.

"Hem kendi kültürümüzü tanıtmak hem diğer kabilelerin kültürünü öğrenmek istedik." ifadelerini kullanan Hasan, atalarının mirasını yaşatıp yansıttıklarını belirtti.

Reşayida kabilesi temsilcisi Suud ez-Zeyin, kabilelerinin avcı yönüyle tanındığını belirtti.

Güney Kurdufan'da yaygın olan Nuba kabilesi temsilcisi Muhammed Mutasım ise "Özel yemeklerimiz ve mutfak eşyalarımızla festivalde yer alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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