Sudan Büyükelçisi'nden Müsiad'a Ziyaret

Sudan Büyükelçi Dr. Yousif Ahmed Eltayep Elkordofani, MÜSİAD Gaziantep Şubesini ziyaret etti.

Ambargo sonrası önemi artan Sudan hakkında MÜSİAD'ın çalışmalarını dinleyen Büyükelçi, MÜSİAD ile iş birlikteliğini önemsediğini söyledi.

MÜSİAD'ın 2016 yılında açılan Sudan Ofisi ile 1900'lü yıllardan bu yana yapılan çalışmalarla ilgili ile bilgileri alan Büyükelçi, çalışma stratejileri belirleyerek Türkiye ve Sudan'ın da menfaatleri doğrultusunda birlikte hareket etmek istediklerini belirtti.

Bu ilk tanışmamız oldu. Bundan sonraki görüşmemiz de ilişkilerimiz daha da güçlenecek.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, "Sudan'da kaldırılan Amerikan ambargosu sonrası Çin, Rusya ve Avrupa'nın pazarda söz sahibi olma yarışının yanı sıra, Körfez ülkeleri tarafından ülkeye ciddi yatırımlar yapılmakta ve para transferi olmaktadır. Ülkede her sektörde bakir kaynaklar ve bu kaynakların kontrolünü ele geçirmeye çalışan bir dış güç görmek mümkündür. Bununla birlikte Sudan halkı, Afrika kıtasında olmaları ve ten rengi sebebiyle Afrikalı, dil ve etnik yapıları itibariyle de Arap olmalarına rağmen Türkiye ile çalışmak ve işbirliği yapmak konusunda her zaman pozitif ayrımcı bir yaklaşım sergilemektedir. Bu iyi niyet ve sevginin bir göstergesi olarak Sudanlıların beklentisi, Türk Firmaların Sudan'a giderek burada yatırım ve ticaret yapmak suretiyle bir yandan kendi kazançlarını artırırken aynı zamanda Sudan'ın da kalkınmasına katkı sağlayacak değerleri de oluşturmalarıdır. Batı'nın sömürgecilik anlayışından ziyade Osmanlı'nın ümmet anlayışı ile gelecek Türk yatırımcıları bekleyen Sudan, hem fırsatları ile bir cazibe merkezi hem de kalkınmasına katkıda bulunma hassasiyetinde olmamız gereken bir ülke olarak bizi beklemektedir" diye konuştu.

Mehmet Çelenk, ziyaretin anısına Sudan Büyükelçisi Dr Yousif Ahmed Eltayep Elkordofani'ye hediye takdim etti. - GAZİANTEP