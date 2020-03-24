Şubadap Çocuk grubundan çocuklara özel canlı yayın konserleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Şubadap Çocuk grubundan çocuklara özel canlı yayın konserleri - Haberler
Koronavirüs, Güncel

Şubadap Çocuk grubundan çocuklara özel canlı yayın konserleri

Çocuk şarkıları yapan ve söyleyen "Şubadap Çocuk" grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla, konserlerini YouTube üzerinden yaptığı canlı yayınlarda minik dinleyicileriyle paylaşıyor.

24.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:27
Şubadap Çocuk grubundan çocuklara özel canlı yayın konserleri

Çocuk şarkıları yapan ve söyleyen "Şubadap Çocuk" grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla, konserlerini YouTube üzerinden yaptığı canlı yayınlarda minik dinleyicileriyle paylaşıyor.

Dostluk, kardeşlik, özgürlük, bilim, barış, doğa, emek ve birlik konulu çocuk şarkıları besteleyen, yurt içinde ve dışında birçok konsere imza atan grubun üyelerinden müzisyen Dilek Doğan, 2013'te kurulan topluluğun çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Şubadap" ismini "sorgulayan" anlamında kullandıklarını dile getirerek, çocuklarla besteledikleri şarkıları daha sonra kaydederek yayınladıklarını aktardı.

Şarkıların birçoğunu kitap haline getirdiklerini aktaran genç müzisyen, şu bilgileri verdi:

"Tüm albümlerimizi ve kitaplarımızı internetten ücretsiz dinlenebilir, okunabilir ve indirilebilir şekilde yayınlanıyoruz. Çok önemsediğimiz şeylerden biri de köy okulları turnesi... Şimdiye kadar 5 turne gerçekleştirdik. Her biri yaklaşık 20 gün sürdü. Her gün farklı bir köydeki çocuklarla buluşarak, birlikte şarkılar söyledik. Türkiye'nin yanı sıra Kıbrıs, Almanya ve Hollanda'nın çeşitli şehirlerinde de şimdiye dek 350'den fazla konser verdik."

"Hayalimiz, bestelediğimiz şarkıların tüm dünya çocuklarıyla buluşabilmesi"

Dilek Doğan, bugüne kadar 5 albüm çıkardıklarını belirterek, "Aslında biz, toplum olarak paylaşmamız gereken düşünceleri, toplumun bir parçası olan çocuklarla paylaşıyoruz. Tabii çocukların özel bir durumu şu ki bütün olumsuzluklardan en çok etkilenen kesim." değerlendirmesinde bulundu.

Şarkılarının yer aldığı 6 kitabı çocukların beğenisine sunduklarının altını çizen Doğan, şunları söyledi:

"Kitaplarımızın isimleri 'Çekirdeksiz Domates', 'Sivrisinek', 'Dino', 'Ornitorenk', 'Kurbağa Korosu' ve 'Irmaklar Özgür Akacak'. Tabii çocuklar en çok 'Çekirdeksiz Domates'e ilgi gösteriyor. Domatesin hikayesini canlandırmayı seviyorlar. Bir de nota kitabımız var. Önümüzdeki hafta yeni bir versiyonu yayınlanacak. Şarkıların sözlerinin, notalarının, eşlik akorlarının ve şarkılarla ilgili çizimlerin olduğu bir kitap. Dileyenler web sitemizden ücretsiz olarak hepsini indirebilir."

Doğan, Şubadap Çocuk olarak, bugüne uygun, yeni bir çocuk kültürünün parçası olmayı amaçladıklarını, besteledikleri şarkıların ise tüm dünya çocuklarıyla buluşabilmesini hayal ettiklerini kaydetti.

"Sanat, bu koşullar içerisinde bir şekilde yolunu bulacaktır"

Koronavirüs dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan çocuklar için YouTube kanallarından çeşitli zamanlarda, 45 dakikalık konserler gerçekleştireceklerini aktaran Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanat, bu koşullar içerisinde bir şekilde yolunu bulacaktır. Şimdilik en belirgin yöntem internet yayını yapmak gibi duruyor. Belli ki, bu teknoloji gelişecek, konser, tiyatro ve benzeri sanatlar için özelleşmiş platformlar ortaya çıkacak. Biz de aslında 'Bu yeni süreçte neler yapabiliriz?' üzerine sıkça konuşuyoruz. İnternet konseri gibi etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Asıl yaslanılması gereken şey üretim. Yeni bir albüm yapacağız, yeni klipler oluşturacağız, kitaplar yayınlayacağız. Bir taraftan da şarkılarımızın eğitim materyali olarak kullanılabilmesi için, öğretmenlere bir kitap hazırlıyoruz. Bu kitabı önümüzdeki eylül ayına yetiştirmek için harıl harıl çalışıyoruz."

Çalışmalarını, "@subadap" adlı Twitter ve "subadapcocuk" adlı Instagram hesabından da paylaşan grup, YouTube'da 29 Mart'ta canlı yayınla konser verecek.

Şubadap Çocuk grubundan çocuklara özel canlı yayın konserleri

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Şubadap Çocuk grubundan çocuklara özel canlı yayın konserleri

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Haberler
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek
WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği...
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, 'Evde kal' çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya...
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin James Bond Demet Şener Didem Soydan Şeyma Subaşı
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Şubadap Çocuk grubundan çocuklara özel canlı yayın konserleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 13:04:29. #1.14#
title