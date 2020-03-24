Şubadap Çocuk grubundan çocuklara özel canlı yayın konserleri Çocuk şarkıları yapan ve söyleyen "Şubadap Çocuk" grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla, konserlerini YouTube üzerinden yaptığı canlı yayınlarda minik dinleyicileriyle paylaşıyor.

Çocuk şarkıları yapan ve söyleyen "Şubadap Çocuk" grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla, konserlerini YouTube üzerinden yaptığı canlı yayınlarda minik dinleyicileriyle paylaşıyor.

Dostluk, kardeşlik, özgürlük, bilim, barış, doğa, emek ve birlik konulu çocuk şarkıları besteleyen, yurt içinde ve dışında birçok konsere imza atan grubun üyelerinden müzisyen Dilek Doğan, 2013'te kurulan topluluğun çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Şubadap" ismini "sorgulayan" anlamında kullandıklarını dile getirerek, çocuklarla besteledikleri şarkıları daha sonra kaydederek yayınladıklarını aktardı.

Şarkıların birçoğunu kitap haline getirdiklerini aktaran genç müzisyen, şu bilgileri verdi:

"Tüm albümlerimizi ve kitaplarımızı internetten ücretsiz dinlenebilir, okunabilir ve indirilebilir şekilde yayınlanıyoruz. Çok önemsediğimiz şeylerden biri de köy okulları turnesi... Şimdiye kadar 5 turne gerçekleştirdik. Her biri yaklaşık 20 gün sürdü. Her gün farklı bir köydeki çocuklarla buluşarak, birlikte şarkılar söyledik. Türkiye'nin yanı sıra Kıbrıs, Almanya ve Hollanda'nın çeşitli şehirlerinde de şimdiye dek 350'den fazla konser verdik."

"Hayalimiz, bestelediğimiz şarkıların tüm dünya çocuklarıyla buluşabilmesi"

Dilek Doğan, bugüne kadar 5 albüm çıkardıklarını belirterek, "Aslında biz, toplum olarak paylaşmamız gereken düşünceleri, toplumun bir parçası olan çocuklarla paylaşıyoruz. Tabii çocukların özel bir durumu şu ki bütün olumsuzluklardan en çok etkilenen kesim." değerlendirmesinde bulundu.

Şarkılarının yer aldığı 6 kitabı çocukların beğenisine sunduklarının altını çizen Doğan, şunları söyledi:

"Kitaplarımızın isimleri 'Çekirdeksiz Domates', 'Sivrisinek', 'Dino', 'Ornitorenk', 'Kurbağa Korosu' ve 'Irmaklar Özgür Akacak'. Tabii çocuklar en çok 'Çekirdeksiz Domates'e ilgi gösteriyor. Domatesin hikayesini canlandırmayı seviyorlar. Bir de nota kitabımız var. Önümüzdeki hafta yeni bir versiyonu yayınlanacak. Şarkıların sözlerinin, notalarının, eşlik akorlarının ve şarkılarla ilgili çizimlerin olduğu bir kitap. Dileyenler web sitemizden ücretsiz olarak hepsini indirebilir."

Doğan, Şubadap Çocuk olarak, bugüne uygun, yeni bir çocuk kültürünün parçası olmayı amaçladıklarını, besteledikleri şarkıların ise tüm dünya çocuklarıyla buluşabilmesini hayal ettiklerini kaydetti.

"Sanat, bu koşullar içerisinde bir şekilde yolunu bulacaktır"

Koronavirüs dolayısıyla evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan çocuklar için YouTube kanallarından çeşitli zamanlarda, 45 dakikalık konserler gerçekleştireceklerini aktaran Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanat, bu koşullar içerisinde bir şekilde yolunu bulacaktır. Şimdilik en belirgin yöntem internet yayını yapmak gibi duruyor. Belli ki, bu teknoloji gelişecek, konser, tiyatro ve benzeri sanatlar için özelleşmiş platformlar ortaya çıkacak. Biz de aslında 'Bu yeni süreçte neler yapabiliriz?' üzerine sıkça konuşuyoruz. İnternet konseri gibi etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Asıl yaslanılması gereken şey üretim. Yeni bir albüm yapacağız, yeni klipler oluşturacağız, kitaplar yayınlayacağız. Bir taraftan da şarkılarımızın eğitim materyali olarak kullanılabilmesi için, öğretmenlere bir kitap hazırlıyoruz. Bu kitabı önümüzdeki eylül ayına yetiştirmek için harıl harıl çalışıyoruz."

Çalışmalarını, "@subadap" adlı Twitter ve "subadapcocuk" adlı Instagram hesabından da paylaşan grup, YouTube'da 29 Mart'ta canlı yayınla konser verecek.

Kaynak: AA