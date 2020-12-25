"Bu kadarı da olmaz" dedirten hırsızlık! Su sayacını çalan hırsız, binayı terk etmeden önce yerleri sildi

Edirne'de yaşanan hırsızlık anları "Bu kadarına da pes artık" dedirtti. Girdiği apartmanın su sayacını büyük bir soğukkanlılıkla söken hırsız, zemine akan suyu, orada bulunan bezle silmeyi de ihmal etmedi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde girdiği apartmanın su sayacını büyük bir soğukkanlılıkla söken hırsız, sonrasında da akan suyu bezle sildi.

Olay Keşan'da İspat Camii Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda 21 Aralık Pazartesi günü yaşandı. Bina içindeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülere göre, saat 17.00 sıralarında dış kapıdan içeri giren hırsız, ilk önce merdiven altına bulunan su sayacına yöneldi. Bir süre etrafı gözleyen şahıs, tüm binanın suyunun geçtiği su sayacını sökmeye başladı.

SAYACI SÖKERKEN DİĞER YANDAN BİNAYA GİREN ÇIKANI KONTROL ETTİ

Bir taraftan sayacı sökerken, diğer yandan binaya giren çıkanı kontrol eden hırsız, zorlanmadan aldığı sayacı çıkarırken, sayacın içinde bulunduğu bölmeyi de işi bitince bulduğu gibi kapattı.

HIRSIZIN RAHATLIĞI KAMERALARA YANSIDI

Olay yerinden ayrılmadan önce söküm işlemi sırasında zemine akan suyu, orada bulunan bezle silmeyi de hırsızın ihmal etmemesi dikkatlerden kaçmazken, söktüğü parçayı montunun cebine atan ve o sırada olan her şeyi an be kaydeden güvenlik kamerasını fark etmeyen şahıs, bezini de alarak binayı terk etti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE AKARCA