Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek
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Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek

Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecekVeysel Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi nedeniyle su altında kalan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde gezi tekneleri suya indirildi.

06.08.2020 08:54 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:03

Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek

Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi nedeniyle su altında kalan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde gezi tekneleri suya indirildi. Montaj ve ihale sonrası hazır hale getirilecek tekneler, tarihi kalıntıları su üzerinde ve yakından görme fırsatı sunacak. Liman çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yatırımcılar, koronavirüs salgının bitmesini bekliyor. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, tarihi ilçenin turizm geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli tesislerinden olan, gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Veysel Eroğlu (Ilısu) Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin kapsadığı Dicle Nehri'nin geçtiği Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yatırımcılar yeni istihdam kapılarıyla umutlanıyor. Barajın yapımı sırasında 300 milyon TL harcama tutarıyla Hasankeyf ilçesi 3 kilometre mesafedeki yeni yerleşim yerine, tarihi Artuklu Hamamı, Sultan Süleyman Koç Camisi, İmam Abdullah Zaviyesi, Er-Rızık Camisi minaresi, Zeynel Abidin Türbesi, Eyyubi (Kızlar) Camisi ve kale giriş orta kapısı ise taşları tek tek sökülüp, Dicle Nehri Kıyısı'ndaki Kültürel Park'a taşındıktan sonra yeniden inşa edildi. Farklı iş kolları ile istihdamın önünü açan ve ülke ekonomisine yıllık 412 milyon dolar katkı sunacak barajın hizmete alınması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Batman'ın baraj suyu altında kalan 12 bin yıllık geçmişe sahip Hasankeyf ilçesindeki yatırımcılar, suyun yükselmesiyle birlikte eşsiz manzaraların ortaya çıktığı bölgeye gelenler için tur düzenlemek amacıyla tekneler satın aldı. Suya indirilen ancak montaj işlemleri süren tekneler yapılacak ihale sonrası gezi turlarına başlayacak. Bölgeye gelecek turistler, gezi tekneleriyle tarihi eserler ve su altında kalan kalıntıları yakından görme fırsatı bulacak. Suyun seviyesine göre yükselip, alçalabilen yüzen limanların da inşa çalışmalarının sürdüğü bölgenin turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında kalkınmasından ümitli olan vatandaşlar, koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor.

'HASANKEYF'İN TURİZM GELECEĞİ PARLAK GÖRÜNÜYOR'

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, bölgenin turizm alanında gelişmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi. Kusen, su ve kültür turizmiyle anılan bölgenin odakta olduğunu kaydederek, pandemi nedeniyle bu yıl çalışmaların ağır yürüdüğünü ancak gelecek yıl bölgeye ziyaretçi akını olacağını kaydetti. Başkan Kusen, şunları söyledi:

"Valiliğimizde turizmle ilgili toplantılar yaparak nasıl geliştiririz diye çalışıyoruz. Burada hükümetin ve milletvekillerinin partimizin büyük destekleri var. Çok çeşitli projeler üretiliyor. Su turizmden tutun, kültür turizmine kadar, yamaç paraşütüne kadar bu alternatifler tamamen masada. Ama tabiki Hasankeyf kültür turizmiyle anılan bir alan. Bu özellikle havza bazında düşündüğünüz zaman GAP turizm alanında en odak noktalarından biridir. Kültür turizm geliştirilmesi için mevcut kalelerimiz var. Bu konularda çalışmalar devam ediyor. Bölgenin en büyük müzesi Hasankeyf'te kuruluyor. Kültürel alandaki Kültür Park olarak tabir ettiğimiz eski yerleşimdeki eserlerin taşındığı alanda peyzaj çalışmasıyla birlikte çok güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır göl kenarında. Zeynel Abidin Türbesi etrafı taşınan Roma dönemi eserleri Artuklu Hamamı ve İmam Abdullah Zaviyesi, Eyyübi dönemlerinin cami, külliye ve minareleriyle birlikte bir bütünlük arz edecek peyzaj çalışmasıyla başlı başına Hasankeyf'teki en önemli turizm potansiyeli. Tabi ki buna tekne turlarıyla çok iddialıyım ki özellikle Batman Kantar Köprüsü ile Hasankeyf arasında gezdim gördüm. Çok müthiş bir peyzaj var orada. Onu inşallah yapacağız, tekne turlarıyla boğaz manzarasından çok daha güzel bir manzarayla, gelecek olan turistlerimiz bu alanda tekne turlarıyla seyahat edebilecekler. Yani Hasankeyf'in turizm geleceği parlak görünüyor. Bu sene biraz pandemi ve koronavirüs biraz ağır yürüyor ama önümüzdeki sezon Hasankeyf inşallah ekonomik alanda da bize de bir gelir ve getiri sağlayacaktır."

Su altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf, teknelerle gezilecek

Kaynak: DHA

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