STORJ Coin Nedir? STORJ Coin Yorum ve Grafiği!

STORJ coin nedir sorusu ile STORJ coin yorum ve grafiği araştırılıyor. DREP coin, açık kaynaklı bir bulut depolama platformudur. Temel olarak, kullanıcı verilerini barındırmak için merkezi olmayan bir düğüm ağı kullanır. Platform ayrıca, gelişmiş şifreleme kullanarak barındırılan verileri korur.

Storj bugünkü fiyatı ₺22,67 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺5.247.017.823 TRY. Storj son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #105, piyasa değeri ₺5.742.633.958 TRY. Dolaşımdaki arz 253.326.755 STORJ coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

STORJ COİN NEDİR?



"Depolama" olarak telaffuz edilen Storj, açık kaynaklı bir bulut depolama platformudur. Temel olarak, kullanıcı verilerini barındırmak için merkezi olmayan bir düğüm ağı kullanır. Platform ayrıca, gelişmiş şifreleme kullanarak barındırılan verileri korur.

Aralık 2014'te yayınlanan bir beyaz bültende Storj, dünyaya ilk kez bir konsept olarak tanıtıldı. Merkezi olmayan, eşler arası şifreli bir bulut depolama platformu olacaktı.

İki yıl sonra, güncellenmiş bir beyaz kağıt yayınlandı. Burada, bulut depolama alanına ihtiyaç duyan kullanıcıları satmak için sabit disk alanı olanlarla bağlayan merkezi olmayan bir ağ tanımlandı. Platform 2018'in sonlarında piyasaya sürüldü.

Sabit disk alanı ve iyi internet bağlantısı olan kişiler ağa katılabilir. Ağda düğüm adı verilen bir birim haline gelirler. Alan sağlayıcıları Storj jetonları ile ödüllendirilir.

Storj'un Kurucuları Kimlerdir?

Storj, Mayıs 2014'te Shawn Wilkinson tarafından kuruldu. Wilkinson, Atlanta merkezli bir yazılım geliştiriciydi. Merkezi olmayan bir bulut depolama ağı oluşturmak için blockchain teknolojisinden nasıl yararlanılabileceğini gördü.

Kurucu ortağı John Quinn ile birlikte ilk teknik inceleme 2014 yılının sonlarında yayınlandı. O zamandan beri konsept ve ayrıntılar değişti. Storj'un mevcut sürümü olan V3, 2019'un ortasında piyasaya sürüldü.

Quinn, bir blockchain meraklısı olmanın yanı sıra, iş geliştirme konusunda geniş bir geçmişe sahipti. Kendi projelerini (Storj dahil) kurmadan önce, yatırım bankacılığı endüstrisinde yer almıştı. Konsept nihayet bir şirket olarak dahil edildi - Storj Labs Inc., Mayıs 2015'te.

Şirketin başlangıcında, Wilkinson CEO olarak görev yaptı. Daha sonra, ben Golub şu anda CEO olarak görev yaparken, daha deneyimli bir elin direksiyona geçmesi için istifa etti. Wilkinson şu anda baş strateji sorumlusu (CSO), Quinn ise şirketin yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra baş gelir sorumlusu (CSO) olarak görev yapıyor.

Platform, halka açık bir kitle satışında 2014 yılında yaklaşık 460.000 $ değerinde 910 bitcoin topladı. Üç yıl sonra bir tohum fonunda 3 milyon dolar topladılar ve ardından bir token satışı gerçekleştirdiler ve aynı yıl ek 30 milyon dolar kazandırdılar.

Storj'u Benzersiz Yapan Nedir?

Merkezi olmayan bir bulut depolama ağı olarak Storj, birden fazla yönden benzersizdir. Birincisi, verileri büyük veri merkezlerinde depolayan geleneksel bulut depolama çözümlerinden farklı olarak Storj, binlerce bağımsız bilgisayardan oluşan bir ağ üzerinde çalışır.

Fazladan birkaç terabayt alanı olan herkes, Tardigrade'i yükleyerek platformda bir düğüm haline gelebilir. Gereken tek şey güçlü ve tutarlı bir internet bağlantısıdır.

Ağın verimliliği, ana bilgisayarların verilerinin depolanması için geleneksel bulut depolama hizmetlerini kullanırken olduğundan çok daha az ödediği anlamına gelir.

Dolaşımda Kaç Storj Parası Var?

Başlangıçta , Ethereum blok zincirinde yaklaşık 500 milyon dolarlık Storj jetonu basıldı . Storj Labs bir token satışına ev sahipliği yaptıktan sonra, bunların 75 milyonu yakıldı. Şimdi dolaşımdaki toplam tokenler 425 milyonun biraz altında.

2017 yılında, token satışından önce şirket, 245 milyon jetonu bir rezervde kilitledi. Token satışının kendisi dolaşıma giren 70 milyon jetona sahipti.

Storj Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Storj Labs Inc., kullanıcı verilerini oluşturmak ve güvenliğini sağlamak için düğüm bilgisayarlarına yüklenen Tardigrade yazılımını kullanır. Bu anonim düğüm ağı, verilerimizin gizliliğini korumak için bulut depolama hizmeti sağlayıcılarına güvenme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Sistem aynı zamanda eşler arası şifrelenmiştir, bu da her dosyanın bağımsız ana bilgisayarların ağına dağıtılmadan önce şifrelenmesi anlamına gelir. Her düğüm, her bir düğüm ve ana bilgisayar arasında bölünmüş şifre çözme anahtarlarıyla birlikte tüm dosyanın yalnızca rastgele bir parçasını alır ve bu da hacklenmeyi neredeyse imkansız hale getirir.

Düğüm operatörleri, verileri barındırmanın yanı sıra, kripto dünyasında madencilik ( PoW ) olarak bilinen bir süreçte barındırılan dosyaların güvenliğini ve tutulmasını rastgele onaylayarak ödüllendirilir . Storj belirteci bu amaçla kullanılır. Verilerini ağ üzerinde depolamak isteyen kişiler veya kuruluşlar, düğümlere ödenen Storj jetonlarını sağlar

Bu sistem, kullanıcı verilerinin saldırılara ve diğer kötü niyetli saldırılara karşı korunmasını sağlar. Ayrıca, verilerin birkaç ayrı veri depolama biriminde depolanması riskini ortadan kaldırır - bu, planlı, koordineli bir saldırıya maruz kalabilir ve bu da kullanıcı verilerinin toplu kaybına yol açar.

Storj Paralarını Nereden Satın Alabilirsiniz?

En eski blockchain çözümlerinden biri olan Storj tokeninin likiditesi vardır. Elliyi aşkın borsa platformunda, Crypto.com ve Binance dahil olmak üzere diğer büyük para birimleri ve kripto para birimleriyle çiftler halinde listelenen $ Storj var . Kraken'da da doğrudan USD ve Euro dönüşümü yapabilirsiniz .