Stellantis, yazılım destekli ürünlerle 2030'a kadar 20 milyar avro gelir hedefliyor

Çatısı altındaki yenilikçi ve teknolojik markalarla dünyanın en büyük otomotiv gruplarından olan Stellantis, yazılım destekli ürünler ile aboneliklerden 2026'ya kadar yıllık yaklaşık 4 milyar avro, 2030'a kadar da 20 milyar avro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Stellantis açıklamasına göre, şirket, yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis, müşterilerinin araçlarıyla olan etkileşimini dönüştürmek ve 2030'a kadar yıllık yaklaşık 20 milyar avronun üzerinde gelir elde etmek için bağlantılı araç teknolojileri kapsamında yeni nesil teknoloji platformları hayata geçirmek üzere yazılım stratejisini planladı.

Bu dönüşümle, Stellantis'in araçlarını günümüzün özel elektronik altyapılarından müşterilerin dijital yaşamlarıyla bütünleşen açık yazılım tanımlı bir özel platforma taşıması amaçlanıyor. Böylece, araçların üretildikten yıllar sonra bile düzenli güncellemelerle (OTA) yeni, heyecan verici ve güncel kalabilmesi hedefleniyor. Ayrıca müşterilerin de aracına yenilikçi özellikler ve hizmetler ekleyebilmesi, kısacası her açıdan verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

"Hız ve çeviklik kazanacağız"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, "Elektrikliye geçiş ve yazılım stratejilerimiz, kablosuz özellikler ve hizmetlerle ilgili ticari büyümeden yararlanıp, müşterilerimize en iyi kullanıcı deneyimini sunarak, sektöre öncülük eden sürdürülebilir bir ulaşım teknolojisi şirketi olma hedefimizi destekliyoruz. Dört STLA araç platformunda kullanmak üzere 2024'te pazara sunacağımız, yapay zeka destekli üç yeni teknoloji platformuyla, donanım ve yazılım döngülerini ayrıştırarak hız ve çeviklik kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Sınıfının en iyi, tamamen elektrikli çözümlerini sunmayı hedefliyor

Açıklamada aktarılanlara göre, Stellantis, yazılım ve elektrikliye geçiş dönüşümü için 2025'e kadar 30 milyar avronun üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Stellantis yazılım stratejisi, 2030'a kadar Avrupa'daki araç satışlarının yüzde 70'inden fazlasının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araç satışlarının ise yüzde 40'ından fazlasının düşük emisyonlu araçlar (LEV) olmasını hedefleyen şirketin elektrikliye geçiş planlarıyla birlikte ilerliyor. Grubun 14 ikonik markasının her biri, sınıfının en iyi ve tamamen elektrikli çözümlerini sunmayı hedefliyor.

Foxconn ile çip ortaklığı

Foxconn ile imzalanan ve bağlayıcı olmayan mutabakat, Stellantis ile üçüncü parti müşterileri desteklemek için bir mikro denetleyici çip ailesi tasarlamayı amaçlıyor. Ortaklık ile şirketin mikro denetleyici ihtiyacının yüzde 80'inden fazlasının karşılanması, tedarik zincirini büyük ölçüde basitleştirmeye yardımcı olacak dört çip ailesinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ürünlerin, 2024'e kadar Stellantis araçlarına adapte edilmesi ve uygulanması hedefleniyor.

Waymo ile gerçekleştirilen özel projelere devam ediliyor

Stellantis, Waymo ile gerçekleştirdiği projelerine de devam ediyor. Waymo Driver ile donatılan Chrysler Pacifica Hybrid'lerin Phoenix, ABD Arizona'da binlerce tam otonom sürüşü tamamlamasının ardından, Stellantis ve Waymo da ortaklıklarını yerel dağıtım hizmetlerine odaklanmak üzere genişletti. Stellantis'in hafif ticari araçlardaki liderliğini ve elektrikliye geçiş için yaptığı yatırımı esas alan ortaklık, ticari gelişime odaklanan iş akışlarına yönelik iş birliği yapıyor. Mühendislik ekiplerinin, 2022'de Stellantis prototiplerini tanıtması amaçlanıyor. Stellantis, yazılım ve bağlantılı hizmetlere yönelik iş hacmini beş temel başlık altında geliştirmeyi amaçlıyor. Bu konuların arasında ise "Hizmetler ve Abonelikler", "İhtiyaca Yönelik Özellikler", "Hizmet Olarak Veri ve Filo Hizmetleri", "Araç Fiyatlandırması ve Yeniden Satış Değeri" ve "Kazanımlar, Hizmeti Elde Tutma ve Çapraz Satış" yer alıyor.

2024'te üç yeni teknoloji platformu geliyor

Tüm bunlarla birlikte 2024'te üç yeni teknoloji platformunun geliştirilmesi amaçlanıyor. Söz konusu teknoloji platformlarının 2024'te pazara sürülerek takip eden iki yıl içinde Stellantis'in dört araç platformunda geniş ölçekte kullanılması hedefleniyor. Yeni elektrik/elektronik (E/E) ve yazılım mimarisi STLA Brain, müşteri odaklı hizmetlere dönüşümün kalbini oluşturuyor. Günümüzdeki 10 modül yerine 30 modüle sahip olan STLA Brain, tamamen havadan güncelleme (OTA) yeteneğine sahip. Bu özelliği de onu oldukça esnek hale getiriyor. Bu, "araç içindeki elektronik kontrol ünitelerini aracın merkezi yüksek performanslı bilgisayarı (HPC) ile yüksek hızlı bir veri yoluyla birbirine bağlayan bulutla entegre hizmet odaklı bir mimari" olarak tanımlanıyor.

Stellantis, bugüne kadar 6 milyonun üzerinde araca, havadan kablosuz güncelleme sağladı. Şirket, 2026'ya kadar en az üç ayda bir sürüm sunmayı planlıyor. Stellantis'in bağlantılı araçları, 3 trilyondan fazla veri noktası sağlayarak, zamanında ve eyleme geçirilebilir veriler üretiyor. Stellantis mühendislerinin bu bilgiyi, araç iyileştirme döngüsünü kısaltmak, müşteri memnuniyetini artırmak ve 2030'a kadar verimliliği 1,1 milyar avro artırmak için kullanması amaçlanıyor.

Çok katılımcılı yazılım ve veri akademisi

Şirket, bu dönüşümü desteklemek için bünyesindeki binin üzerinde mühendisi, birden fazla görevde yeniden eğitmek ve yazılım topluluğunu geliştirmek için bir "yazılım ve veri akademisi" oluşturuyor. Stellantis, 2024 yılına kadar 4 bin 500 verimlilik odaklı yazılım mühendisine sahip olmayı ve dünya genelinde yetenek merkezleri oluşturmayı hedefliyor. Söz konusu mühendislerin Stellantis'in yazılım hedeflerinin yürütülmesine destek sağlaması ve Stellantis ortaklıkları tarafından oluşturulan ekosistem içinde çalışması planlanıyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet