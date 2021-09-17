Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz Beşiktaş kariyeri! Stefan Kuntz milli takıma geliyor mu?

Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz milli takıma geliyor mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam Stefan Kuntz, A Milli Takımımız için Türkiye'ye gelecek mi merak ediliyordu.

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Yaşı : 58

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Doğum yeri: Neunkirchen

Futbolculuk kariyerinde forvet bölgesinde oynayan Kuntz, 1995-96 sezonunda Beşiktaş'ta top koşturmuştu. Kuntz, 30 maçta 9 kez fileleri sarsmıştı.

Stefan Kuntz 1692 doğumludur. Almanya'da forvet mevkiinde oynamıştır. Almanya millî takımı ile 1996'da Avrupa şampiyonluğu yaşamıştır. 1. FC Kaiserslautern ile de bir Almanya Ligi şampiyonluğu görmüştür.

1995'te Alman teknik adam Christoph Daum tarafından Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'ye transfer oldu. Böylece kariyerinde ilk ve son kez Almanya dışına çıkmış oldu. Türkiye'de 32 lig, 2 kupa maçına çıktı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rosenborg ile Beşiktaş, ilk maçını 3-0 kaybetmişti. Rövanş maçında 8. dakikada Kuntz, takımını 1-0 öne geçirse de daha sonra Rosenborg skoru 1-1 yaptı. Kuntz, 85. dakikada attığı penaltı ile Beşiktaş'ı oyunda tutsa da, Beşiktaş maçı 3-1 kazanmasına rağmen elendi. Beşiktaş, başarılı bir sezon geçiremese de Kuntz, biri penaltıdan 9 gol kaydetti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

1996 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, 1999 yılında ise futbolculuk kariyerini noktaladı.

Teknik direktörlük kariyerine Neunkirchen takımında başlayan Stefan Kuntz sırasıyla Karlsruhe, Mannheim, Arlen, Kkoblez, Bochum, K'lautern takımlarını çalıştırdı.

2016 yılında Almanya U21 Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu zaferine ulaştı. Kuntz, sahaya yansıttığı pozitif Futbol ve yetiştirdiği genç yıldızlarla dikkat çekiyor.

STEFAN KUNTZ MİLLİ TAKIMA GELİYOR MU?

Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz, Almanya'daki görevinden resmen ayrıldı. Alman Futbol Federasyonu, "Türkiye ile ilişkisi nedeniyle Stefan Kutnz'a kolaylık sağladık" açıklaması yaptı. Türkiye ile imzaların atılması için Almanya Futbol Federasyonu fesih işlemlerini başlattı.

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