Steam Sonbahar indirimleri 2020: Steam sonbahar indirimleri alınacak oyunlar neler? Outlast sadece 10 Lira: 10 TL ve 20 TL'ye oyunlar!
Steam Sonbahar indirimleri ile merak ediliyordu ve pek çok oyun da indirime girdi. Peki, popüler oyunlarında dışında Steam sonbahar indirimlerinde alınacak oyunlar neler? Steam 10 TL'ye oyunlar neler? Steam 20 TL'ye oyunlar neler? Steam Sonbahar indirimleri saat kaçta, ne zaman? Steam indirimleri bitiş tarihi ne zaman?
Steam'in her sene düzenlediği Sonbahar İndirimi Türkiye Saati ile 21.00 itibarıyla başladı. 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak indirim sezonunda binlerce oyun indirime girdi.
STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ 2020 ALINACAK OYUNLAR : POPÜLER OYUNLAR
Middle Earth: Shadow of War
Normal fiyatı: 67 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 13,40 TL
Far Cry 5
Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 53,80 TL
Titanfall 2
Normal fiyatı: 199 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 65,67 TL
DOOM Eternal
Normal fiyatı: 199 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 65,67 TL
Dark Souls III Deluxe Edition
Normal fiyatı: 218 TL - İndirim oranı: %75 - İndirimli fiyatı: 54,50 TL
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Normal fiyatı: 114,99 TL - İndirim oranı: %60 - İndirimli fiyatı: 45,99 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition
Normal fiyatı: 74,99 TL - İndirim oranı: %70 - İndirimli fiyatı: 22,49 TL
Resident Evil 3
Normal fiyatı: 259 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 85,47 TL
ARK Survival Evolved
Normal fiyatı: 77 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 15,40 TL
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Normal fiyatı: 135 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 44,55 TL
STEAM 10 TL VE ALTI OYUNLAR
Black Desert Türkiye MENA
19TL yerine 5,70TL
Sherlock Holmes The Devil's Daug
75TL yerine 7,50TL
TheHunter Call of the Wild
32TL yerine 9,60TL
Euro Truck Simulator 2
39TL yerine 9,75TL
Left 4 Dead 2
18,50TL yerine 3,70TL
PAYDAY 2
18,50TL yerine 9,25TL
Pacify
10,50TL yerine 7,35TL
Portal 2
18,50TL yerine 3,70TL
Thief
45,99TL yerine 6,89TL
Metro 2033 Redux
31TL yerine 6,20TL
LA Noire
21TL yerine 8,40TL
Tomb Raider
34,99TL yerine 5,24TL
Outlast
250TL yerine 10TL
Dishonored
28,99TL yerine 8,69TL
Terraria
18TL yerine 9TL
Amnesia The Dark Descent
31TL yerine 6,20TL
Assetto Corsa
32TL yerine 6,40TL
STEAM 20 TL VE ALTI OYUNLAR
The Forest - 32TL yerine 16TL
Hearts of Iron IV - 59TL yerine 14,75TL
The Witcher 3 - 59,99TL yerine 17,99TL
Dead By Daylight - 31TL yerine 12,40TL
Cities Skylines - 49TL yerine 12,25TL
Arma 3 - 75TL yerine 18,75TL
The Long Dark - 50TL yerine 17TL
Stardew Valley - 24TL yerine 16,80TL
Europa Universalis IV - 59TL yerine 14,75TL
Injustice 2 - 77TL yerine 15,40TL
Gears 5 - 61TL yerine 15,25TL
Wolfenstein The New Order - 57,99TL yerine 17,39TL
Hellblade Senua's Sacrifice - 49TL yerine 12,25TL
Bayonetta - 60TL yerine 15TL