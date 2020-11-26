Steam Sonbahar indirimleri 2020: Steam sonbahar indirimleri alınacak oyunlar neler? Outlast sadece 10 Lira: 10 TL ve 20 TL'ye oyunlar!
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Steam Sonbahar indirimleri 2020: Steam sonbahar indirimleri alınacak oyunlar neler? Outlast sadece 10 Lira: 10 TL ve 20 TL'ye oyunlar!

26.11.2020 00:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 00:14
Steam Sonbahar indirimleri 2020: Steam sonbahar indirimleri alınacak oyunlar neler? Outlast sadece 10 Lira: 10 TL ve 20 TL'ye oyunlar!

Steam Sonbahar indirimleri ile merak ediliyordu ve pek çok oyun da indirime girdi. Peki, popüler oyunlarında dışında Steam sonbahar indirimlerinde alınacak oyunlar neler? Steam 10 TL'ye oyunlar neler? Steam 20 TL'ye oyunlar neler? Steam Sonbahar indirimleri saat kaçta, ne zaman? Steam indirimleri bitiş tarihi ne zaman?

Steam'in her sene düzenlediği Sonbahar İndirimi Türkiye Saati ile 21.00 itibarıyla başladı. 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak indirim sezonunda binlerce oyun indirime girdi.

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ 2020 ALINACAK OYUNLAR : POPÜLER OYUNLAR

Middle Earth: Shadow of War

Normal fiyatı: 67 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 13,40 TL

Far Cry 5

Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 53,80 TL

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Titanfall 2

Normal fiyatı: 199 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 65,67 TL

DOOM Eternal

Normal fiyatı: 199 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 65,67 TL

Dark Souls III Deluxe Edition

Normal fiyatı: 218 TL - İndirim oranı: %75 - İndirimli fiyatı: 54,50 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Normal fiyatı: 114,99 TL - İndirim oranı: %60 - İndirimli fiyatı: 45,99 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

Normal fiyatı: 74,99 TL - İndirim oranı: %70 - İndirimli fiyatı: 22,49 TL

Resident Evil 3

Normal fiyatı: 259 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 85,47 TL

ARK Survival Evolved

Normal fiyatı: 77 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 15,40 TL

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Normal fiyatı: 135 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 44,55 TL

STEAM 10 TL VE ALTI OYUNLAR

Black Desert Türkiye MENA

19TL yerine 5,70TL

Sherlock Holmes The Devil's Daug

75TL yerine 7,50TL

TheHunter Call of the Wild

32TL yerine 9,60TL

Euro Truck Simulator 2

39TL yerine 9,75TL

Left 4 Dead 2

18,50TL yerine 3,70TL

PAYDAY 2

18,50TL yerine 9,25TL

Pacify

10,50TL yerine 7,35TL

Portal 2

18,50TL yerine 3,70TL

Thief

45,99TL yerine 6,89TL

Metro 2033 Redux

31TL yerine 6,20TL

LA Noire

21TL yerine 8,40TL

Tomb Raider

34,99TL yerine 5,24TL

Outlast

250TL yerine 10TL

Dishonored

28,99TL yerine 8,69TL

Terraria

18TL yerine 9TL

Amnesia The Dark Descent

31TL yerine 6,20TL

Assetto Corsa

32TL yerine 6,40TL

STEAM 20 TL VE ALTI OYUNLAR

The Forest - 32TL yerine 16TL

Hearts of Iron IV - 59TL yerine 14,75TL

The Witcher 3 - 59,99TL yerine 17,99TL

Dead By Daylight - 31TL yerine 12,40TL

Cities Skylines - 49TL yerine 12,25TL

Arma 3 - 75TL yerine 18,75TL

The Long Dark - 50TL yerine 17TL

Stardew Valley - 24TL yerine 16,80TL

Europa Universalis IV - 59TL yerine 14,75TL

Injustice 2 - 77TL yerine 15,40TL

Gears 5 - 61TL yerine 15,25TL

Wolfenstein The New Order - 57,99TL yerine 17,39TL

Hellblade Senua's Sacrifice - 49TL yerine 12,25TL

Bayonetta - 60TL yerine 15TL

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