Steam Sonbahar indirimleri 2020: Steam sonbahar indirimleri alınacak oyunlar neler? Outlast sadece 10 Lira: 10 TL ve 20 TL'ye oyunlar!

Steam Sonbahar indirimleri ile merak ediliyordu ve pek çok oyun da indirime girdi. Peki, popüler oyunlarında dışında Steam sonbahar indirimlerinde alınacak oyunlar neler? Steam 10 TL'ye oyunlar neler? Steam 20 TL'ye oyunlar neler? Steam Sonbahar indirimleri saat kaçta, ne zaman? Steam indirimleri bitiş tarihi ne zaman?