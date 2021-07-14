Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Gaziosmanpaşa'da anıldı
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Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Gaziosmanpaşa'da anıldı

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Gaziosmanpaşa'da anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yılı dolayısıyla Gaziosmanpaşa'da 2 gün boyunca anma programları düzenlendi.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yılı dolayısıyla Gaziosmanpaşa'da 2 gün boyunca anma programları düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bosna Hersek halkının her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi insanlık tarihinin en büyük dramlarından birine sahne olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yılı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Gaziosmanpaşa Meydanı ve 500 Evler Caddesi'nde düzenlenen programlara Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Vekili Hilmi Erdem, Bosna Sancak Trakya Rumeli Balkan Türkleri Derneği Suat Nurkan, Gaziosmanpaşa Rumeli Platformu Başkanı Nurgün Güngören'in yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bağlarbaşı Caddesi'nden Gaziosmanpaşa Meydanı'na gerçekleştirilen yürüyüş ile başlayan program, meydandaki fotoğraf sergisinin gezilmesi ile devam etti. Vatandaşlar, döneme şahitlik eden Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç'in çektiği soykırımı belgeleyen fotoğrafları dikkatle inceledi. 2. günkü anma programının adresi ise 500 Evler Caddesi oldu. Ellerinde "Srebrenitsa Soykırımı'nı Unutmadık, Unutturmayacağız" yazılı pankartlarla yürüyen vatandaşlar Bosna Hersek'e destek mesajları gönderdi.

"Srebrenitsa'da şehit olan ve onların temsilcileri olan tüm soydaşlarımızın yanındayız"

Anma programında konuşan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Dünyanın gözü önünde Avrupa'nın tam göbeğinde, ABD'nin ve Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle altını çiziyorum bir soykırım, bir insanlık katliamını bizlerin de yaşadığı bir dönemde ne yazık ki geride bıraktık. Şehitlerimizi rahmetle anarken onların bize yüklemiş olduğu sorumluluğu ve önemli vazifeyi de hatırlamak zorundayız. Tıpkı Bosna Hersek'in Bilge Komutanı Aliya İzzetbegoviç'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ölüm yatağında 'Bosna'yı size emanet ediyorum' dediği gibi biz de Srebrenitsa'da şehit olan ve onların temsilcileri olan tüm soydaşlarımızın yanındayız. Bizim öyle bir sorumluluğumuz var ki bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa bir gün mutlaka bu kardeşlerimizin hesabını sormalıyız" dedi. - İSTANBUL

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Gaziosmanpaşa'da anıldı
Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Gaziosmanpaşa'da anıldı
Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Gaziosmanpaşa'da anıldı
Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Gaziosmanpaşa'da anıldı
Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Gaziosmanpaşa'da anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Gaziosmanpaşa'da anıldı - Haberler
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