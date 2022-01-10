Squid Game'i Sakarya'ya taşıdı, sokakta gören vatandaş merakla izledi

SAKARYA (İHA) - Dünyada çapında 110 milyonu aşkın insanın izlediği Squid Game dizisini Sakarya sokaklarına taşıdı. Vatandaşların meraklı gözleri arasında oynanan oyunda restoran işletmecisi Enes Baytar, 150'ye yakın ücretsiz hamburger kartını kazananlara dağıttı.

Farkındalık oluşturmak adına dünyada milyonların izlediği Squid Game dizisindeki oyunu Sakarya'da oynatan et mangal restoran işletmecisi Enes Baytar, kazananlara hamburger dağıttı. Sakarya'nın en işlek caddelerinden olan Çark Caddesi'ne elinde Squid Game dizisinde yer alan kartlar ile çıkan Baytar, farklı bir etkinliğe imza attı. Vatandaşların meraklı gözleri arasında oynanan kart çevirme oyununa ilgi yoğun oldu. Oyunun kazananları, Serdivan ilçesinde bulunan Baytar Steakhouse'de ücretsiz hamburger yeme şansı kazandı. Oyunu kaybedenler ise dizideki tokadın aksine teşekkür ile bölgeden ayrıldı.

Baytar Steakhouse işletmesi sahibi Enes Baytar, oyun sonrasında yaklaşık 150 kişiye ücretsiz hamburger kartı verdiklerini dile getirdi. Vatandaşların oyunu oynayabilmek için adeta kuyruk oluşturduğu etkinlik hakkında bilgi veren Baytar, pandemi döneminde bir nebzede olsa insanların yüzünü güldürebilmek adına böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade etti. Baytar ayrıca, bu tür farkındalık projelerinin de devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Squid Game Sakarya versiyonunu yaptığımız için çok mutluyuz"

Enes Baytar, "Öncelikle dünyaca ünlü olan bir dizinin Squid Game Sakarya versiyonunu yaptığımız için çok mutluyuz. Şuanda trend olan bir dizi zaten biz de Sakarya'da farkındalık oluşturabilmek için böyle bir dizi-film çekelim dedik. Oradaki kart oyununun karşılığında para vardı, bizim kart oyunumuzda ise karşı tarafın kazanması durumunda hamburger kartı hediye ettim. Bu şekilde oyun tarzında eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

"Yaklaşık 150'e yakın hamburger dağıttık"

Oyuna ilginin büyük olduğunu dile getiren Baytar, "Yaklaşık 150'e yakın burger dağıttık. Squid Game dizisini izleyen ve bu kart oyununu görenler hemen etrafımıza toplandı ve ardı ardına gruplar oluştu. İnsanların yoğun olduğu Çark Caddesi'nde yapalım istedik bunu. ve Squid Game Sakarya versiyonunu sosyal medyamızdan da yayınladık herkes izleyebilir. Aslında oyunu başlatırken zorlandık. Oyunu başlatma esnasında karşı taraftaki arkadaşımızı çağırdığımızda bizden tokat yiyeceğini zannetti. Daha sonrasında oyun kuralları olan; kazandığında burger hediye kartı vereceğimizi, kaybettiğinde ise sadece teşekkür edeceğimizi duyunca oyuna ilgi büyük oldu" diye konuştu.

"Sakarya ve Çark Caddesi'ni bu etkinlikte öne çıkarmış olduk"

Kazananların hamburgerlerini Serdivan ilçesinde bulunan Baytar Steakhouse'de yediklerini aktaran Enes Baytar, "Squid Game kartını verdikten sonra kazanan arkadaşlarımıza hamburgerlerini, Baytar Steakhouse Serdivan Şubemizde takdim ettik. Böyle trend olan bir dizinin Sakarya versiyonunu ilk olarak bizim çekmemiz ve ilgiyle karşılanması mutlu etti. Ayrıca Sakarya ve Çark Caddesi'ni de bu etkinlikte öne çıkarmış olduk" şeklinde konuştu. - SAKARYA