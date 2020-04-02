Sporu "online" evlere taşıyorlar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sporu "online" evlere taşıyorlar - Haberler
Diyarbakır, Instagram, Güncel

Sporu "online" evlere taşıyorlar

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen bir spor merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden üyeleri ve takipçilerinin evlerine sporu online taşıyor.

02.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:38
Sporu

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen bir spor merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden üyeleri ve takipçilerinin evlerine sporu online taşıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılımını engellemek için yapılan "evde kal" çağrıları toplumda karşılık bulurken, bazı vatandaşlar da dışarıda yaptıkları sportif faaliyetleri eve taşıdı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle spor merkezlerinin faaliyetleri de geçici süreliğine durduruldu. Bu süreçte Diyarbakır'daki bir özel spor ve yaşam merkezi, evde kalan üyeleri ile takipçileri için sosyal paylaşım hesabı Instagram üzerinden online dersler vermeye başladı. Merkezin eğitmenleri, 4 farklı kategoride sabah ve akşam 1,5 saatlik online programlar yapıyor.

Tedbir kapsamında yaşamlarını eve sığdırmaya çalışan aileler, çocuklarıyla katıldıkları online spor programlarından dolayı mutluluk duyuyor.

"Evde bütün gün hareketsiz kalınıyor"

Spor merkezi eğitmenlerinden Ruşen Çapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu virüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı andan itibaren çalışanlar ve üyelerinin sağlığı düşünülerek merkezin faaliyetlerine ara verildiğini söyledi.

Üyelerinin evde hareketsiz kalmaması için yapmış oldukları grup çalışmalarını sosyal medya üzerinden devam ettirdiklerini belirten Çapan, "Çünkü evde bütün gün hareketsiz kalınıyor. Virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Güçlü bağışıklık için dengeli beslenmenin yanında sporun da çok büyük bir etkisi olacağını üyelerimize ilettik. Sürekli kapalı alanda kalmak büyük stres yaratıyor. Sporun bu anlamda da iyileştirici etkisi var." dedi.

İlk etapta başlattıkları programın üyeleri tarafından takip edildiğini fakat daha sonra ülke genelinde yoğun takipçi listesinin oluştuğunu belirten Çapan, şöyle konuştu:

"Evde 7'den 70'e insanlar spor yapmaya başladı. Tesis ve spor eğitmenleri olarak ailelerimizin evde hem bağışıklık sistemlerini kuvvetli tutmak hem ailece güzel vakit geçirmeleri için yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Şu sıralarda hepimiz evde stres altında olabiliyoruz. Genellikle keyif alınabilecek spor egzersizlerini yapıyoruz. Çünkü büyük bir çoğunluğumuz belki ilk kez spor yapıyor. Bu yüzden zorlayıcı egzersizler değil biraz da keyif

alınabilecek başlangıç seviyesi egzersizlerle sporu ailelerimizin evine taşımaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü takipçilerimiz de var."

"Gerek bağışıklık sistemimiz, gerek genel sağlık açısından her gün hareket etmemiz gerekiyor." ifadesini kullanan Çapan, "Her gün 30 dakika veya 1 saati bulacak egzersizler bağışıklık sistemi ve kas kuvvetimiz için yeterli olacaktır. Gündüz ve akşam 2 seans şeklinde egzersiz programlarımızı Instagram üzerinden ücretsiz bir şekilde hem üyelerimiz hem de takipçilerimizle buluşturuyoruz." diye konuştu.

Ailece spor yapıyorlar

Eşi Mustafa Naci, kızları Sudenur ve Miray Su ile evde spor yapan Burcu Canbolat da yaklaşık 3 yıldır spor yapmak için gittikleri merkezin faaliyetine ara vermesinin ardından sosyal medya üzerinden başlattığı programları takip ettiklerini söyledi.

Herkese uzman antrenörler tarafından yapılan programları takip etme önerisinde bulunan Canbolat, "Spor yapmanın fiziksel ve ruhsal açıdan bize ve çocuklarımıza inanılmaz olumlu bir etkisi var. Herkese öneriyorum." dedi.

Salgın nedeniyle bütün günü evde geçirmek zorunda kalınmasının olumsuz psikolojik yönün de bulunduğunu işaret eden Canbolat, "Evimizde kalarak bunu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Herkese evde kalın, spor yapın ve sağlıklı olun diyorum. Evde kalışı ailemizle eğlenceli hale getirebiliriz." diye konuştu.

Mustafa Naci Canbolat ise salgın öncesinde ailece spor merkezine gittiklerini söyledi.

Canbolat, şöyle dedi:

"Çocuklarımla kaliteli bir zaman geçirmek, fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı olabilmek amacıyla Instagram üzerinden yapılan canlı yayınlarını takip ediyoruz. Evde canlı yayınları takip ederek hem fiziksel hem ruhsal açıdan korunuyoruz. Evde kalmaktan da mutlu oluyoruz. Çocuklarımla kaliteli bir zaman geçiriyoruz. Çocuklar için eğlence bizim için ise sportif faaliyet oluyor."

"Hayatı eve sığdırabiliriz"

Anne ve babasıyla spor yapan 11 yaşındaki Sudenur Canbolat, okullara ara verilmesiyle evde kaldığını belirtti.

Canbolat, "Ailece evde spor yaparak, oyun oynayarak aktiviteler yapıyoruz. Hayatı eve sığdırabiliriz, illaki dışarıda olmamız gerekmiyor. Kendimizi eve alıştıralım daha çok evde vakit geçirelim. Mümkün oldukça dışarı çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı Haberler
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı
Cenazede korona önlemi! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu defnedildi Haberler
Cenazede korona önlemi! Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu defnedildi
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Koronavirüs tedbirlerine uymadığı için baskın yapılan berberde, çok sayıda bonzai ele geçirildi
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
5 gün önce 29 TL'ye geldiği Erzurum'dan 200 TL'ye geri döndü
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs salgınına rağmen parti düzenleyen işletmeci: Özür diliyorum
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Koronavirüs kelimesini kullanmak yasak! Ülkelerin koronavirüs salgınına karşı aldığı ilginç tedbirler
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler 3 kat artan otobüs bilet fiyatlarına isyan etti
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
Kritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine 'Ne olur gel' ısrarı, yüreklere dokundu
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon'dan 100 bin adet ceset torbası talep etti
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
7 arkadaş, tamamen atık malzemelerden koronavirüsün bulaşmasını engelleyen sedye yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan
Magazin Ebru Polat Guido Senia Demet Şener Fahrettin Koca
Spor Falcao Rüştü Reçber Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Avrupa İngiltere Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Sporu "online" evlere taşıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 12:45:49. #1.15#
title