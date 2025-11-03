Haberler

Trendyol Süper Lig 11. Hafta Sonuçları: Galatasaray Beraberlik, Fenerbahçe Derbi Galibiyeti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek derbiden galip ayrıldı. Ligde 9 maçta toplam 18 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 büyükler birbirleriyle karşılaştı. Galatasaray, evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe de Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının kapanış gününde 3 maç yapıldı. Bu hafta oynanan 9 maçta toplam 18 gol atılırken, 8 takım gol sevinci yaşamadı.

Galatasaray 2. kez puan kaybetti

Dört büyüklerin birbirleriyle karşılaştığı ve zirveyi yakından ilgilendiren maçlar oynandı. Lider Galatasaray, Trabzonspor'u konuk ederken müsabakadan gol sesi çıkmadı. Sarı-kırmızılılar, ligde 2. beraberliğini alırken, bordo-mavililerin de 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Derbide kazanan Fenerbahçe

Sezonun ilk derbisine Beşiktaş karşısında çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2'lük üstünlük kurarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Derbiden 3 puan çıkaran Fenerbahçe, ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti ve puanını 25'e yükseltti. Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada ikinciliğe yükselen sarı-lacivertliler, puan farkını 4'e indirdi.

Düşme hattında durum

Hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Gençlerbirliği, İzmir'de konuk olduğu Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Ankara ekibi son 2 maçını kaybederken 8 puanda kaldı ve haftayı 16. sırada bitirdi. Haftanın kapanış gününde Antalyaspor'u ağırlayan Eyüpspor, rakibine 1-0 kaybetti ve 8 puan ve -8 averajla 17. sırada yer aldı. Son sırada bulunan Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. İstanbul ekibinin 4 puanı bulunuyor. Evinde Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla yenen Kayserispor ise ilk galibiyetine ulaşarak puanını 9 yaptı ve düşme hattından çıktı.

Gol krallığı

Ligde son 2 maçında 3 kez fileleri havalandıran Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Shomurodov, gol sayısını 7'ye yükseltti ve Trabzonsporlu Paul Onachu'yu yakaladı. Konyaspor'un Samsunspor maçında tek golünü atan Umut Nayir de gol sayısını 6'ya çıkardı. Galatasaray'ın Arjantili golcüsü Mauro Icardi ile Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin de 6'şar golü bulunuyor. Ligde 5 gollü futbolculardan Anderson Talisca (Fenerbahçe), Carlo Holse (Samsunspor), Felipe Augusto (Trabzonspor) ve Rafa Silva (Beşiktaş) listede yer alan isimler.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Başakşehir - Kocaelispor: 1-0

Göztepe - Gençlerbirliği: 1-0

Galatasaray - Trabzonspor: 0-0

Konyaspor - Samsunspor: 1-3

Kayserispor - Kasımpaşa: 3-2

Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3

Alanyaspor - Gaziantep FK: 0-0

Eyüpspor - Antalyaspor: 0-1

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: 1-0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
