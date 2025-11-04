Haberler

Samsunspor'dan Taraftarlara Önemli Mesaj

Güncelleme:
Samsunspor Operasyon Direktörü Soner Soykan, taraftarların desteklerinin Avrupa'da başarı için kritik olduğunu belirtti. Hamrun Spartans maçı öncesinde yapılan açıklamada, takımın sahada gösterdiği performans ve yeni transferlerin uyum süreçlerine değinildi.

SAMSUNSPOR Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, "Taraftarların takımımızı yalnız bırakmamaları çok önemli. 12'nci adamın desteğiyle Avrupa'da başarılara koşmak istiyoruz. Onların gücünü her zaman hissettik, zor zamanlarımızda bile arkamızda durdular. Hamrun Spartans maçında da aynı şekilde yanımızda olmalarını istiyoruz" dedi.

Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında oynayacakları Hamrun Spartans maçı öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Taraftarın desteği ile mücadele edecekleri her müsabakada galibiyeti hedeflediklerini belirten Soner Soykan, "Sadece puan olarak değil, oynadığımız futbolun kalitesi ve seyir zevkiyle de dikkat çeken bir görüntü sergiliyoruz. Hem ligde hem Avrupa'da oynadığımız maçlarda Samsunspor'un adını gururla temsil etmeye gayret ediyoruz. UEFA Konferans Ligi'nde sahaya çıktığımız her maçta, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele veriyoruz. İnşallah Hamrun karşısında da sahaya 3 puan hedefiyle çıkacağız. Ciddiyetten taviz vermeden, oyun disiplinimize bağlı kalarak, taraftarımızın desteğiyle istediğimiz sonucu almayı amaçlıyoruz. Biz elimizden gelenin en iyisini yaparak Samsunspor'u olması gereken yere taşımak için çalışıyoruz" diye konuştu.

'GELDİĞİMİZ NOKTADA OYUN VE SKOR PERFORMANSIMIZDAN MEMNUNUZ'

Yönetim, futbolcu ve şehir olarak başarıya kenetlendiklerini söyleyen Soner Soykan, "Hedefimiz belli. Sezon başında doğru bir planlama ve yapılanmayla yola çıktık ve çok şükür bunun meyvelerini topluyoruz. Geçen sezon ortaya koyduğumuz performansın üzerine koyarak ilerlemek bizim en temel prensibimizdi. Bugün geldiğimiz noktada hem oyun kalitesi hem de skor anlamında yükselen bir grafik sergilemekten dolayı mutluyuz. Yeni transferlerimizin kısa sürede takıma uyum sağlaması bizim için büyük avantaj oldu. Hem karakter olarak hem de oyun yapısına katkı anlamında doğru isimleri tercih ettik. Hocamızın takımı, oyuncu grubunu ve şehri çok iyi tanıması da bu süreçte önemli bir artı oldu. Yönetim, teknik ekip, futbolcular ve şehir olarak hep birlikte kenetlenmiş durumdayız. Bu birliktelik sayesinde sahada mücadele gücü yüksek, oyunun her anında konsantrasyonunu koruyan, taraftarına keyif veren bir ekip oluşturduk" ifadelerini kullandı.

'ŞEHRİMİZİN COŞKUSUNU VE DESTEĞİNİ SAHADA HİSSETMEK BİZE GÜÇ VERİYOR'

Hamrun Spartans karşılaşması için yapılan bilet kampanyası hakkında da bilgi veren Soykan, "Taraftarlarımız için bir kampanya düzenledik, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik ve elimizi taşın altına koyduk. Bundan sonrası biraz da taraftarımızın göstereceği ilgiye bağlı. Taraftarların takımımızı yalnız bırakmamaları çok önemli. 12'nci adamın desteğiyle Avrupa'da başarılara koşmak istiyoruz. Onların gücünü her zaman hissettik, zor zamanlarımızda bile arkamızda durdular. Hamrun Spartans maçında da aynı şekilde yanımızda olmalarını istiyoruz. Bundan sonra da aynı desteği sürdüreceklerine inanıyoruz. Çünkü Samsunspor taraftarı, takımıyla her zaman omuz omuza olmayı bilen büyük bir camia. Bilet fiyatları konusunda da yönetim olarak gereken adımları attık. Herkesin maça rahatlıkla gelebilmesi adına uygun bir düzenleme yaptık. İnşallah bu da tribünlere olumlu şekilde yansır ve stadyumu hep birlikte güzel bir atmosferle doldururuz. Şehrimizin enerjisini, coşkusunu ve desteğini sahada hissetmek bize güç veriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
