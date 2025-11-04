Haberler

Portekiz, 16 Yaş Altı Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Antalya'da düzenlenen 16 yaş altı futbol milli takımları hazırlık turnuvasında, Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Dos Santos'un da forma giydiği Portekiz, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Antalya'da 16 yaş altı futbol milli takımları arasında düzenlenen hazırlık turnuvasında, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Dos Santos'un da forma giydiği Portekiz, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenen özel turnuvaya, Türkiye, İngiltere, Portekiz ve Galler 'in 16 yaş altı milli takımları katıldı.

Al Nassr'da forma giyen Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Dos Santos, turnuvada Portekiz takımında yer aldı.

Genç futbolcu, Portekiz'in İngiltere ile oynadığı son hazırlık mücadelesinde uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu.

Portekiz, 8. ve 29. dakikalarda Rafael Cabral'in attığı gollerle turnuvadaki üçüncü maçından da galip ayrıldı.

İngiltere'nin karşılaşmadaki tek golünü 54. dakikada Reggie Watson kaydetti.

Maçı, Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ile nişanlısı Georgina Rodriguez de protokol tribününden izledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, şampiyonluk sevinci yaşayan Portekiz 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı kupasını kaldırdı.

Ronaldo'nun annesi Aveiro ile nişanlısı Rodriguez, seremoninin ardından sahaya inerek Cristiano Dos Santos ile fotoğraf çektirdi.

Turnuva, bugün Türkiye ile Galler arasında oynanacak maçla sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
