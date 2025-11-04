Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Siyah-beyazlı ekip, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivasspor 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık çalışması ve dar alan oyunları gerçekleştirildi.
Manisa FK, Özbelsan Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor