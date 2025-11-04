Haberler

Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Özbelsan Sivasspor maçı için hazırlıklara başladı. İlk antrenmanına teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde çıkan takım, dayanıklılık çalışmaları ve dar alan oyunları gerçekleştirdi.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile oynayacaklarını müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı ekip, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivasspor 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık çalışması ve dar alan oyunları gerçekleştirildi.

Manisa FK, Özbelsan Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.