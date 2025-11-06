Karşıyaka'nın Genç Yıldızları Şampiyonluk Vizyonu Peşinde

3'üncü Lig 4'üncü Grup'un yenilgisiz lideri Karşıyaka'nın bu yıl kadrosuna katarak vitrine çıkardığı 3 futbolcu sezon sonunda şampiyonluğun geleceğini söyledi. Karşıyaka'da 1 yıl önceye kadar amatör liglerde forma giyip 24 yaşında profesyonel olan 10 numara Erhan Öztürk, ön libero Alpay Eroğlu ve defans oyuncusu Hıdır Aytekin, takımla ilgili değerlendirmeler yaptı. "Burada gerçekten çok güzel bir aile ortamı oluştu. Tam anlamıyla bir kolej havası var" diyen Alpay, "Takımın yaş ortalaması da oldukça genç. Zaten genel olarak kontenjan sebebiyle birçok takım genç oyunculardan oluşuyor ama bizde bunun da ötesinde, özel bir genç yapılanma var. Hedefimiz, buraya gelirken hepimizin bildiği gibi bu büyük camianın bilincinde olarak hareket etmek ve şampiyonluk için mücadele etmek. Sezon sonunda da taraftarımızın bu hasretine son verip onlara şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz" dedi.

Son olarak Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yeğeni olan Alpay, "Aile içinde zaman zaman kendi kariyerimle ilgili konuşuyoruz. Maçtan sonra amcamı ve babamı özellikle arıyorum. Sağ olsunlar, maçlarımı izleyip yakından takip ediyorlar. Bazı pozisyonları birlikte analiz ediyoruz. 'Şurada şöyle yapsan daha iyi olur, bu konuda eksiğin var, şunu geliştirmelisin' gibi fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Ailede futbol zaten her zaman ortak konu oluyor. Çok takım odaklı değil ama genel futbol üzerine sürekli konuşuyoruz" diye konuştu. Alpay, taraftarın önüne çıktığında bir İzmirli olarak o duyguyu çok iyi bildiğini söyleyerek, taraftarın coşkusunu iliklerine kadar hissettiğini, en büyük itici güçlerinin yeşil-kırmızılı renklere gönül verenler olduğunu vurguladı.

ERHAN: HOCAM BANA AMATÖRDEN ŞANS VERDİ

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'ün Bölgesel Amatör Lig'den keşfederek önce Menemen FK'ya, ardından Kaf-Kaf'a kazandırdığı Erhan, "Sezona zaten bir amaçla başladık. Hedefimiz şampiyon olmak. Karşıyaka'yı hak ettiği yere, yani ait olduğu konuma geri döndürmek istiyoruz. Sezon başından beri bunun için çok çalışıyoruz. Zaten sezona da galibiyetlerle çok iyi bir başlangıç yaptık. Takımda gerçekten mükemmel bir ortam var, tam anlamıyla bir aile ortamı. Evim tesise sadece 20 dakika uzaklıkta ama çoğu zaman eve gitmek istemiyorum, genellikle tesiste kalıyorum. Çünkü burada çok güzel bir atmosfer var. Hedefimiz net şampiyonluk. Ben futbola amatör olarak başladım. Bağlıca'da oynuyordum. O zamanlar kimse beni fark etmiyordu. 'Yeteneklisin, yeteneksizsin' diyen çok oluyordu ama aslında kimse beni gerçekten izlememişti. Sağ olsun Burhanettin Hoca, Menemen FK'dan beni buraya getirdi ve bana şans verdi" dedi.

HIDIR: DEVAMI GELECEK

Karşıyakalı stoper Hıdır ise, "Sezona iyi bir başlangıç yaptık ve bunu sürdürmek istiyoruz. Antrenmanlarımız, ortamımız, her şeyimiz çok güzel. Takımın havası yerinde, şu anda her şey yolunda gidiyor. Biz de bu gidişatı devam ettirmeye kararlıyız. Hiçbir şeye takılı kalmak istemiyoruz. Bir maçı kazandığımızda bile hemen unutup bir sonraki karşılaşmaya odaklanıyoruz. Takım içinde aile gibi bir ortam var ve bunu korumak istiyoruz. Taraftarlarımızın beklentisinin yüksek olduğunun farkındayız. Bu formanın ağırlığını da biliyoruz ve buna yakışır şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Kendi performansım açısından da, sonradan oyuna girdiğim anlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor, umarım bu performansı sezon sonuna kadar devam ettiririz" ifadelerini kullandı.