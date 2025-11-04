Haberler

Karşıyaka, İzmir'de 5 Maçta Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor

Güncelleme:
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, İzmir'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı 5 maçlık İzmir serüveninde 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, üst üste İzmir'de oynadığı 5 maçlık süreci başarılı bir şekilde tamamladı. Bu karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmeyen yeşil-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir performans ortaya koydu.

İzmir serüvenine 5. haftada oynanan Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayan Karşıyaka, bu mücadelede rakibiyle golsüz berabere kaldı. Ardından bir diğer İzmir temsilcisi Çoruhlu FK'ya konuk olan Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. 7. hafta mücadelesinde Nazilli Spor'u ağırlayan Karşıyaka, sahadan 1-0 galip ayrılarak hanesine 3 puan daha yazdırdı.

En kritik sınavlarından birini 8. haftada İzmir derbisinde Altay karşısında veren yeşil-kırmızılı ekip, zorlu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Son olarak hafta sonunda şampiyonluk adaylarından Uşakspor'u konuk eden Karşıyaka, rakibini 1-0 mağlup ederek serisini taçlandırdı.

Böylece İzmir temsilcisi, arka arkaya kendi şehrinde oynadığı 5 maçta mağlubiyet yaşamadan 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek önemli bir çıkış yakaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
