Bodrum FK ve Denizciler Derneği'nden Anlamlı İş Birliği

Bodrum Futbol Kulübü ile Bodrum Denizciler Derneği, anlamlı bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında her iç saha maçında 300 denizci, güney kale arkası tribününde yer alarak yeşil-beyazlı ekibe destek verecek.

Kent kültürünün iki köklü temsilcisini buluşturan bu iş birliği, dayanışma ve birlik mesajlarıyla hayata geçirildi. 2 bin 500'e yakın üyesi bulunan Bodrum Denizciler Derneği, hem Bodrum'un denizcilik geleneğini yaşatmayı hem de bu sezon Bodrum FK'nın başarısına tribünden katkı sunmayı hedefliyor.

İş birliği kapsamında Bodrum Denizciler Derneği ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda; Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, kulüp yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular, taraftarlar ve denizciler bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada "Birlikte güçlüyüz" mesajı verildi.

Aşkın Demir: "Bu iş gönülden olacak"

Seyirci desteğinin önemine vurgu yapan Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, şunları söyledi:

"Başta Tuna Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmamak adına ziyarette bulundular. Güney kale arkasından dernek adına 300 kombine bilet alarak yanımızda olduklarını fazlasıyla hissettirdiler. Bu vesileyle kendisine teşekkür ederim. Güzel bir etkinlikle futbolcu kardeşlerimizi misafir ettiler. Bodrum'la biraz daha iç içe olmaya çalışıyoruz; bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Süper Lig'e çıkmak gibi bir hedefimiz var. İnşallah bunu başarmak adına gayret gösteriyoruz. Bize seyirci ve destek lazım; bu iş zorla değil, gönülden olacak. Biz de o sorumluluğu Bodrum'da yaşayan insanların hissetmesini istiyoruz."

Selahattin Polat: "Hedefimiz Süper Lig"

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirten Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "İlk seferberliği kendileri başlattı. Bundan sonra umarım tüm derneklerimiz bizlerle beraber olurlar. Biz Bodrum halkıyla beraberiz; onların da bizimle olmalarını istiyoruz. Hep beraber Süper Lig'e çıkalım" ifadelerini kullandı.

Orhan Dinç: "Hep beraber destekleyeceğiz"

Birlik ve beraberlik mesajı veren Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı ve Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dinç, şöyle konuştu:

"Bodrum Deniz Ticaret Odası olarak sektörümüzü temsilen Bodrum spor'umuza, kentimize sahip çıkıyoruz. Birlik ve beraberlik olmadan başarı gelmeyeceğini biliyoruz. Takım bizim takımımız; hep beraber destekleyeceğiz. Odalar ve kurumlar olarak ekonomiyi canlı tutmak için çalışıyoruz. Kış aylarında özellikle bu tarz spor etkinlikleri ve kulüplerimiz ekonomik anlamda önemli görevler üstleniyor. Biz de bu ekonomiye destek olmak ve kentimize fayda sağlamak için görev yapıyoruz."

Tuna Altunkaya: "Gerçek bir iş birliği"

İş birliğinin önemine değinen Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, "Bu gerçek bir iş birliği. Yola çıkışımız son derece insani bir duygu durumudur. Biz denizciler için bu yıl zorlu bir sezondu; ancak bir sezonun kötü geçmesi, sonrasının da kötü olacağı anlamına gelmez. Birlikteliği kaybettiğimizde hem insanlar hem sektörler yalnızlaşıyor. Denizcilerimiz yorucu bir sezonun ardından biraz dinlenmeye ve keyif yapmaya ihtiyaç duyuyor. Statta, güzel galibiyetlerle o keyfi futbol kulübümüzle birlikte yaşamak istedik" diye konuştu.